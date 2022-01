Cómo combinar las corbatas estampadas de Ortiz & Reed Emprendedores de Hoy

La corbata es el símbolo por excelencia de la elegancia en el hombre. No obstante, es un complemento que guarda una muy estrecha relación con la camisa y, por lo tanto, hay que saber combinarlas a la perfección.

Haciéndolo correctamente, se puede transformar cualquier look semiformal, en uno mucho más sofisticado que aporte más distinción en la vestimenta de un hombre. Lo primero, es contar con una corbata de calidad, y de acuerdo a su color y estampado, partirá todo lo demás. Un ejemplo ideal son las corbatas estampadas de Ortiz & Reed, empresa especializada en calzado y complementos.

Consejos para vestir corbatas estampadas Si hay algo que destaca de este complemento de la firma Ortiz & Reed son indudablemente la calidad y la elegancia de sus estampados. Para poder combinarlas adecuadamente en un conjunto, hay que tener en cuenta algunos consejos que servirán de gran ayuda a la hora de elegir la corbata, la camisa y el traje correcto.

Por ejemplo, para lograr una combinación adecuada en tema de estampados, se debe considerar que el estampado siempre debe estar acompañado por, al menos, una prenda lisa. No es recomendable que traje, camisa y corbata tengan estampados, y menos si son muy diferentes entre ellos. Si se quiere combinar una corbata estampada con una camisa o un traje estampado, hay que asegurarse que estos, como mínimo, difieran en su tamaño. También hay que destacar que las corbatas estampadas combinadas con camisa y traje liso, siempre son una excelente opción.

Combinar corbatas estampadas según el color No solo el estampado es lo que se tiene en cuenta a la hora de combinar perfectamente una corbata, sino que el color también juega un papel fundamental. Por ejemplo, si se elige un traje oscuro, lo ideal es usar una camisa que sea notablemente más clara, y lo más recomendable en estos casos es utilizar una corbata con un color intermedio entre ambos. Por otro lado, es necesario resaltar que hay que intentar evitar los contrastes excesivos entre los tres elementos. Pero si se ha decidido ir a por lo seguro, otra muy buena opción es elegir una corbata que sea del mismo color que el traje o la camisa. Esta alternativa es de hecho, prácticamente infalible.

Si se quiere lucir un traje sofisticado y elegante, la calidad del producto es la base de todo. Por eso, si habla de corbatas estampadas de calidad, las de Ortiz & Reed son una muy buena opción. Estas se caracterizan por tener estampados elegantes, ideales para poner en práctica todo tipo de conjuntos para cualquier estilo.

