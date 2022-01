Mesa de comedor redonda y extensible en Home and Relax Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Las mesas son piezas indispensables en todos los hogares. Además de permitir la reunión de familia y amigos, este mueble debe ser práctico y decorativo.

De entre todos los diseños que existen, uno de los más convenientes es la mesa de comedor redonda y extensible. La forma circular permite que los comensales puedan verse y comunicarse entre sí. Asimismo, el hecho de poder expandirse ayuda a acomodar a visitantes de manera rápida y efectiva. Acudir a un fabricante es una apuesta más segura para verificar la calidad del producto. Home and Relax dispone de mesas de este tipo.

Muebles de diseños modernos Las mesas son muebles con una función muy importante en cada hogar. Representan un soporte ideal para comidas y, además, es un sitio de encuentro. Existen múltiples diseños en el mercado, pero el más funcional es el de estructura redonda. Esta es la forma más óptima, ya que no solo luce elegante, sino que también permite que la comunicación fluya de mejor manera. Igualmente, posibilita que los objetos y platos de comida estén al alcance de todos.

Algunas fábricas como Home and Relax ofrecen opciones extensibles. Esto quiere decir que, con sencillas modificaciones, la mesa puede hacerse más grande. La cualidad es especialmente ventajosa en fechas de reuniones, ya que suelen ser momentos donde la lista de invitados crece y es necesario ampliar los puestos en la mesa. Sin embargo, una vez concluya el evento, estos mobiliarios pueden volver a su tamaño original y ocupar poco espacio en la estancia.

Los modelos de Home and Relax se elaboran con madera de haya semimaciza en su columna y una base de cristal lacado de colores, chapa natural de roble mallado o de roble anudado.

Elección de fabricantes para la decoración de interiores A la hora de elegir los muebles que darán vida al hogar, muchas personas optan por empresas que distribuyen productos. Aunque estos pueden ser de buena calidad, lo recomendable es acudir directamente a las fábricas. En ellas, se encuentra una mayor variedad de diseños, materiales, colores y demás. Algunas de estas empresas ofrecen la opción de comprar online. Una de ellas es Home and Relax, quienes además de comercializar muebles, pueden guiar en la elección de las piezas decorativas.

El diseño de interiores es muy significativo en cada casa, apartamento y oficina, ya que de ello depende el ambiente en el que se desarrollarán diariamente las personas. Ya sea comedor, dormitorio, sala de estar o biblioteca, los enseres deben ser armoniosos entre sí, por sus materiales y su funcionalidad.

Home and Relax fabrica sus muebles en España y su mesa contiene una tapa fabricada en tres tipos de acabados. Chapa natural de roble mallado, chapa natural de roble anudado y tapa en MDF lacado en una gran variedad de colores.

