Natalia Beciu, influencer y emprendedora Emprendedores de Hoy

lunes, 10 de enero de 2022, 19:06 h (CET)

Hoy en día, emprender se ha convertido en una de las mejores opciones para obtener libertad financiera y económica. Esto se debe a que la autonomía permite que cada persona se desarrolle libremente de acuerdo con sus ideales y sin tener que seguir un horario fijo.

Natalia Beciu, es una influencer originaria de Barcelona que ha conseguido posicionarse como un ejemplo a seguir en el ámbito del emprendimiento y la creación de negocios en el país, ya que en compañía de sus socias, ha fundado marcas especializadas en el cuidado personal y la gastronomía.

Prettify, arreglar las uñas sin salir de la comodidad del hogar La influencer se ha destacado por su creatividad y habilidad en los negocios. De esta manera, uniendo su pasión por el mundo de la belleza y sus capacidades para emprender, decidió fundar Prettify. La empresa se encarga del cuidado de las uñas y a su vez facilita el arreglo de ellas vía delivery.

Junto a sus motocicletas rosas, el equipo de Prettify está capacitado para dirigirse a cualquier punto o dirección en Barcelona. Además, la compañía posee dos centros físicos en la capital catalana para las personas que deseen adquirir sus servicios de manera presencial.

Esta marca está enfocada a aquellos clientes que no tienen el tiempo suficiente para dirigirse al salón de belleza, por lo tanto, Prettify les ayuda a solventar este problema a través de sus servicios a domicilio.

Natalia menciona que la clave del éxito de su startup ha sido el posicionamiento en redes sociales, ya que las herramientas digitales ayudan a potenciar la difusión del negocio con mayor facilidad. Por otra parte, los usuarios de Prettify están muy contentos con sus servicios debido al trato personalizado, de calidad y amable que ofrece el equipo de trabajo del salón de belleza.

Tanto ha sido el boom del innovador método de La Tita Nati que hasta las influencers más top de nuestro país escogen Prettify como su salón de uñas de confianza. Perfiles como Dulceida, Paula Gonu, Anabel Hernández, Aretha la Galleta o Abril Cols no dudan en realizarse con ella las manicuras de tendencia. Laura Matamoros define el salón de la joven catalana como el mejor de la ciudad.

Diversión, música y cócteles de la mano de La Traviesa Bar Más allá de su enfoque en el cuidado personal,Natalia Beciu también es una de las creadoras de La Traviesa, un bar ubicado en Barcelona que ofrece una experiencia única e inigualable a sus usuarios gracias a su amplio repertorio de cócteles y el ameno acompañamiento musical.

Este bar de copas es ideal para aquellas personas que deseen pasar un rato agradable en compañía de sus amigos. Lo que más resalta del establecimiento, es su propuesta gráfica que se basa en modificaciones contemporáneas de las obras de arte clásico.

La empresaria de origen español hoy en día es tendencia gracias a su contenido de moda, belleza y lifestyle en Instagram. A su vez,ha demostrado que va más allá de ser una influencer, puesto que dispone de un gran espíritu emprendedor. Sus startups han triunfado debido al empeño y dedicación que Natalia les brinda para transmitir su esencia y un buen servicio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tarifa Más Barata, el comparador definitivo de Telefonía Móvil e Internet Natalia Beciu, influencer y emprendedora Grupo Gestoría Pastor, una gestoría situada en Valencia capital Formación online y a distancia para personal de gestión y servicios de ASANPIS Vivva ofrece la posibilidad de realizar las desinfecciones anti-COVID19 más completas