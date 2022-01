Grupo Berrocar ofrece vehículos de ocasión y seminuevos con 2 años de garantía Emprendedores de Hoy

En el mercado de los vehículos de ocasión o seminuevos, la garantía cobra una importancia mayor, ya que el automóvil no está recién salido de la fábrica. Según la normativa vigente, el mínimo de garantía que debe ofrecer el concesionario en cuestión debe ser de 1 año.

Grupo Berrocar es un grupo empresarial con más de 30 años de experiencia que se especializa en la compraventa de vehículos, en particular, de vehículos de ocasión y seminuevos. La compañía posee total confianza en la calidad de los automóviles que ofrece y, por ello, ha diseñado la garantía Berrocar, de dos años de duración. Es decir, el doble de lo exigido por la ley.

Garantía de 2 años y otros servicios de posventa Al comprar un vehículo de ocasión, siempre es mejor recurrir al servicio de un concesionario que a un acuerdo entre particulares, ya que las garantías son mayores. Asimismo, después de la compra, es posible acudir al concesionario en caso de que el coche tenga algún problema, lo que añade más tranquilidad. En este sentido, la garantía Berrocar de 2 años de duración es un factor de confianza importante.

No obstante, el servicio al cliente de Grupo Berrocar no termina una vez concretada la compra. La garantía de 2 años es un adicional de confianza, pero, además, la firma cuenta con una amplia red de talleres concertados, en más de 500 establecimientos que cubren los servicios que el cliente necesita en prácticamente cualquier punto de la geografía española.

Más servicios que ofrece Grupo Berrocar Grupo Berrocar posee, además de sus concesionarios propios, más de 20 puntos de venta distribuidos por las comunidades andaluzas y extremeñas. Está en localidades sevillanas como Coria del Río, Camas y Osuna, entre otras, y en las provincias de Huelva, Córdoba, Málaga y Cádiz. Cabe remarcar que ofrece el servicio de entrega del vehículo al domicilio del cliente, sin coste adicional.

La firma también apoya la realización de actividades culturales y el trabajo de organizaciones que fomentan la concienciación al volante. Grupo Berrocar colabora con la organización de concursos infantiles y juveniles que alientan la buena conducción y, además, participa en un programa de ayuda a estudiantes universitarios. Por último, en línea con las tendencias actuales de cuidado medioambiental, los concesionarios han incorporado vehículos eléctricos o híbridos, teniendo una exposición dedicada exclusivamente a estos vehículos en la localidad Sevilla de Coria del Río.

En definitiva, los distintos servicios de Grupo Berrocar, junto con la garantía de 2 años ofrecida para la adquisición de vehículos de ocasión o seminuevos, postulan a la empresa como una de las más destacadas del sector.

