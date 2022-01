La compra de cachorros en navidades debe de ser controlada y no una compra compulsiva, por 101 Cachorros Emprendedores de Hoy

lunes, 10 de enero de 2022, 16:47 h (CET)

En el momento que se toma la decisión de tener una mascota, hay que pensar previamente cuáles son las condiciones y necesidades de una mascota durante los años de este nuevo viaje con su nuevo miembro de la familia. En caso de elegir un cachorro, se debe tener en cuenta cuál es la raza de perro que se adapta al espacio donde se vive y al estilo de vida que llevarán el animal y su nueva familia.

En el caso de tener estas inquietudes y otras dudas comunes, el equipo de 101 Cachorros presta la mejor asesoría necesaria para poder tomar esta importante decisión. Este es un lugar muy familiar, cercano y especializado en la venta de cachorros que ofrece a sus clientes toda la información sobre el cuidado de los caninos y un amplio catálogo de productos para garantizar su clínico-higiénico-sanitarios necesarios especialmente para sus primeros meses de vida.

Comprar cachorros en una tienda de mascotas de confianza es la mejor opción Si se está manejando la posibilidad de comprar un cachorro, la mejor opción para hacerlo es directamente en una tienda de mascotas de confianza. De esta forma, aparte de ofrecer todas las garantías de salud para su adquisición, son entregados con todos sus documentos (pasaporte) de primo vacunación, desparasitación o cualquier dato informativo sobre sus cuidados, los protocolos de salubridad necesarios tanto para el animal como para sus propietarios. Es una buena opción, además, para evitar las estafas que parecen incrementarse en las fiestas de diciembre.

Para la compra de piensos de marcas reconocidas por su calidad y especialidad en cachorros, las tiendas de mascotas siguen siendo la mejor opción. Una de las ventajas es que la atención es personalizada y especializada, es decir, que pueden orientar en función de cualquier situación relacionada con los cachorros. Además, en caso de necesitar algún producto, el personal puede informar sobre marcas y calidad certificada, lo cual se traduce en un ahorro de tiempo al evitar divagar sobre marcas no aprobadas.

¿Por qué son importantes los certificados de calidad? En la época navideña, es muy común regalar un cachorro o tomar la decisión de adquirir uno para la familia. En la tienda de cachorros de 101 Cachorros se encuentra la posibilidad de comprar mascotas de casi todas las razas, siendo especializados en razas de pureza como pueden ser, caniches, bichón maltés, York shire, Chihuahua y otras muchas razas, trabajando con los mejores profesionales que garantizan todos los cuidados especiales durante sus primeros meses de vida y el especial cuidado de sus madres, cumpliendo toda la normativa vigente y cumpliendo con la garantía de bienestar animal.

La entrega de los cachorros se realiza cuando tienen mínimo los dos meses y medio cumplidos, edad en la que los expertos recomiendan separar a los cachorros de sus madres, ya que consideran que es la etapa ideal para el aprendizaje de las normas de comportamiento dentro del hogar, siendo “totalmente independientes”.

En Madrid e Illescas, esta se ha convertido en una tienda de referencia, gracias a las garantías que se ofrecen durante el proceso de compra, además de contar con centros hospitalarios disponibles 24/7 y la asesoría brindada por su personal especializado en la entrega del cachorro y después del mismo si este fuera necesario. Igualmente, puede encontrarse todo el material necesario para el entretenimiento, los cuidados y la comodidad del nuevo miembro de la familia y su nueva familia, ofreciendo un kit de iniciación para facilitar la nueva convivencia y este nuevo e interesante viaje.

