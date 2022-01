Los peligros detrás del Forex o Bitcoin Analizamos la metodología de los delitos económicos online tras la detención de Batista Fajardo Redacción

El mercado de divisas (también conocido como Forex, abreviatura del término inglés Foreign Exchange o FX) es un mercado mundial y descentralizado en el que se negocian divisas. Se calcula que el volumen diario de transacciones a nivel mundial acumula los cinco billones de dólares, que para quienes no estamos acostumbrados a las cifras macroeconómicas es una cantidad similar a la que la bolsa de referencia a nivel mundial, Wall Street, mueve en un mes.

Pero son las propias características del Forex las que hacen que sea una inversión tan sumamente volátil y arriesgada que conlleva un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Así el 74% de los inversores pierde dinero al operar con su principal activo minorista, el CFD o los llamados Contratos por Diferencia, que son acuerdos donde se intercambia la diferencia de valor de cierto activo entre el momento de la apertura y el cierre del contrato, abarcando cortos espacios de tiempo donde las fluctuaciones de precio de los productos subyacentes son totalmente imprevisibles.

El mercado del Forex está en plena expansión, en una escala similar a las criptomonedas al ser mercados parejos, y ambos ser espacios de alta complejidad y mucho riesgo, que sin embargo se suele vender como una operación sencilla y de alta rentabilidad que da lugar a un gran número de estafas mediante bitcoin, u operaciones Forex, que es lo que hoy nos trae aquí.

PRINCIPALES ESTAFAS FOREX

Evidentemente no todas las operaciones Forex son una estafa, ni mucho menos, pero “hay que estar prevenidos ante la existencia de las mismas, ya que detrás de una estafa Forex es habitual encontrar falsos traders o brokers, es decir, se trata de entidades o personas que no están autorizadas para operar en los mercados de valores”, nos expone el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, experto en delitos económicos al que hemos consultado para arrojar luz en este complejo mundo de las inversiones digitales. “No solo es necesario ser previsores si somos inversores, sino que en la misma medida debemos estar asesorados si nuestra posición es la de gestionar estos fondos, ya que ante las altas posibilidades de ser denunciados es necesario tener un respaldo jurídico especializado en materia económica”, nos recomienda el letrado con el cual repasamos la principal metodología de estafa Forex.

El estafador utilizará la amplitud de foros de Internet, redes sociales “e incluso anuncios muy profesionales” para ponerse en contacto con sus potenciales víctimas a través de correo electrónico o algún formulario prediseñado. “Tras este primer contacto ofrecerá una oportunidad de inversión única bajo la promesa de una altísima rentabilidad, con incluso la posibilidad de una prueba con una cantidad relativamente pequeña”, nos comenta Ospina, quien está acostumbrado a la mecánica de estas operaciones por el alto volumen de trabajo que suponen para Ospina Abogados, considerado uno de los mejores despachos penalistas de la actualidad en Madrid.

Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista



Tras convencerte de esta inversión inicial de entre 200 y 500 euros las víctimas recibirán de forma puntal y diligentemente una rentabilidad muy alta que les animará a volver a invertir por un montante superior, “así entrará la víctima en una espiral en la cual difícilmente saldrá, ya que en muchas ocasiones el dinero que supuestamente estas ganando lo verás reflejado en una aplicación fantasma controlada por los estafadores, pero que bajo excusas muy logradas jamás te dejarán transformarlo en dinero real en tu cuenta bancaria”, metodología con la cual el estafado cada vez ingresará mayor cantidad de dinero pensando que está obteniendo beneficios, pero que realmente no está ni siquiera llegando al mercado bursátil, engrosando las arcas del estafador.

¿REALMENTE SON FRECUENTES LAS ESTAFAS MEDIANTE CRIPTOMONEDAS?

Por el momento no disponemos de datos referentes al año 2020, pero si nos remitimos a los datos del año 2019 por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) detectó 323 chiringuitos financieros, sumados a los 600 detectados en el año 2018 o los más de 100 en el año 2017.

Sin ir más lejos fue en la jornada del pasado 2 de enero cuando se ha detenido en Valencia a Batista Fajardo, de 45 años y de nacionalidad portuguesa, considerado por la Guardia Civil como uno de los mayores estafadores en criptomonedas de Europa y ahora acusado desiete supuestos delitos de estafa y blanqueo de capitales en el marco de la operación «Bitdrop». La operación aún abierta, ha supuesto el bloqueo de más de dos millones y medio de euros, procedente de varias cuentas bancarias, además de 13 vehículos de alta gama, documentación, dispositivos electrónicos, ordenadores, tablets, teléfonos móviles y monederos de criptomonedas en dispositivos USB, que ahora custodia el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, en una causa que se prevé mayúscula en cuanto a su repercusión mediática y social por el alto número de presuntos estafados así como las elevadas cantidades obtenidas mediante el ‘esquema ponzi’.

DESGRANAMOS EL “ESQUEMA PONZI”

El abogado consultado nos remite que nos referimos al Esquema Ponzi como fraude cuando “nos encontramos que una persona, o una empresa, ofrece gran rentabilidad a inversores, gracias a lo que consigue fácilmente convencer a la gente para que se le preste capital para ser invertido. Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes”, lo que genera una estafa piramidal a gran escala. “La rueda sigue funcionando hasta que deja de entrar dinero, y esto puede ser debido a una crisis, a que se acaben los estafados o a cualquier otro motivo”, en ese momento, se desmonta el entramado que deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido, nos explica Juan Gonzalo Ospina, quien tiene un amplio bagaje gestionando casos de estafas online tanto ejerciendo la acusación como practicando la defensa para los acusados por este tipo de delitos, como fue en el mediático caso que obtuvo la absolución para un acusado de estafa mediante el uso de criptomonedas para el pago de alquileres vacacionales, entre otros muchos.

