El boom de Oscar Silva, un emprendedor que ha pasado de ser completamente desconocido a ser un referente en el sector del marketing y las criptomonedas

miércoles, 5 de enero de 2022, 17:03 h (CET)

Hoy en día, es muy frecuente que cada individuo desee emprender en aquello que destaca y es profesional. Este fue el caso de Oscar Silva,un joven amante de las finanzas, los negocios y las criptomonedas que, en poco tiempo, se ha posicionado como uno de los especialistas más destacados en el ámbito de las divisas digitales y marketing en el país.

Oscar Silva, cofundador de Digital Investment, conjuntamente con Edu Vera y a través de M Suite Agency, la agencia de marketing que ha fundado el emprendedor, ofrecen sus servicios de creación y gestión de productos digitales para impulsar los negocios de sus clientes en el mercado.

Oscar Silva, marketing especializado en criptomonedas Este joven español ha demostrado que la inteligencia, los conocimientos y el esfuerzo se adquieren por cuenta propia, gracias a la dedicación y al especial apoyo moral de su madre, Roser Banzo, un pilar imprescindible para él.

Oscar Silva es un experto en marketing y minería de criptomonedas, un mundo que, actualmente, es el encargado de que los negocios fluyan y crezcan. Por ende, el joven emprendedor aplicó todos sus conocimientos en el área del marketing y finanzas descentralizadas para crear M Suite Agency, una empresa dedicada a impulsar y salvar aquellas start-ups que están funcionando o en fase de expansión.

M Suite Agency resalta por trabajar en varios holdings de empresas de alto reconocimiento, dedicándose plenamente a la ayuda de más de 20 entidades para no tener que cerrar debido a la llegada de la pandemia. Entre estas empresas destacadas se encuentran youtubers, influencers y artistas reconocidos.

Esto demuestra que los servicios que ofrece la agencia son efectivos e innovadores, ya que permiten que los clientes digitalicen su negocio. Asimismo, la empresa funciona las 24 horas del día, cuenta con consultores en el área de negocios y ciberseguridad, realiza producciones audiovisuales con tecnología de alta gama y acepta pagos con criptomonedas.

El hecho de que Oscar Silva reciba las criptomonedas como método de pago en su empresa demuestra que está a la vanguardia y que tiene un amplio conocimiento de lo que sucede en el mundo digital y de las finanzas.

Acerca de Definitve Agency La nueva apuesta del emprendedor digital español quiere seguir creciendo y brindando oportunidades a aquellos emprendedores que quieren iniciar desde cero. Por ende, Oscar Silva ha decidido lanzar, junto a su socio Eduardo Vera, una empresa nueva, Definitve Agency. Una agencia de marketing y desarrollo enfocada en finanzas descentralizadas como los contratos inteligentes, los activos digitales y las DApps (aplicaciones descentralizadas), metaversos, ICO, IDO y, en especial, las inversiones de innovación en cripto-gaming, que se desarrollan con la tecnología blockchain.

Este negocio se enfocará en el desarrollo de NFT para marcas, en el manejo de criptodivisas, creación de inteligencia artificial, tokenización de datos y proyectos de seguridad.

El español se ha focalizado en la temática del marketing y el mundo intangible porque tiene una visión futurista y sabe que, en un porvenir no muy lejano, las empresas serán totalmente digitales y más sencillas de manejar.

Oscar Silva ha obtenido su reconocimiento en el mundo del emprendimiento de forma honesta y transparente. Sus logros, ideas y percepción del entorno han hecho que todos sus proyectos den fruto y ayuden a un sinfín de personas.

Definitive Agency ya tiene clientes de renombre como Paco Pil y su metaverso, proyectos tan ambiciosos como la Isla de los Youtubers, tokenización a nivel gubernamental y, en el desarrollo de ICO, tokenización de servicios aéreos, náuticos e inmobiliarios.

