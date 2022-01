Las claves para asegurar una moto de agua con El Seguro de Mi Barco Emprendedores de Hoy

Aquellos que han vivido la experiencia de conducir una moto de agua aseguran que es una sensación única que produce adrenalina. No obstante, es imprescindible tenerla asegurada correctamente, para que así el propietario pueda disfrutarla al cien por cien, se sienta tranquilo y protegido ante la situación de accidente o percance.

Con este fin, es necesario considerar algunas claves para asegurar una moto de agua, como las que brinda El Seguro de Mi Barco, una empresa dedicada a la intermediación de seguros náuticos en España. Teniendo en cuenta estos aspectos, se podrá asegurar una moto de agua con las coberturas adecuadas y al mejor precio.

Claves para asegurar una moto de agua Existe una serie particularidades que son relevantes a la hora de asegurar una moto acuática, para que tanto la moto como su conductor estén bien protegidos.

Lo primero a considerar son las coberturas. En este aspecto, los expertos de El Seguro de Mi Barco aconsejan hacer la contratación de un seguro voluntario, ya que es una mejor alternativa en caso de que el seguro obligatorio se quede corto. Esto permite cubrir daños materiales hasta 96.000 € y personales hasta un máximo de 240.000 €, es decir, 120.000 por víctima. Esto también sirve en el caso de que el conductor llevara un acompañante.

Por otro lado, es recomendable que, además de eso, el propietario pueda contratar un seguro de reclamación de daños. Este permite tener la moto protegida en el caso de que un tercero sea quien deteriore la embarcación y no disponga de un seguro o coberturas suficientes para cubrir el accidente. Los profesionales de esta compañía de seguros afirman que queda a decisión del usuario si contratarlo o no, pero debido a que nunca se sabe cuándo puede ocurrir una situación de este tipo, es mejor estar preparado y contar con esta póliza.

Seguros adaptados a las necesidades de los clientes El Seguro de mi Barco es una empresa de intermediación aseguradora especializada en pólizas náuticas, por medio de la cual las personas pueden encontrar el seguro y las coberturas ideales para su embarcación, según sus necesidades.

Accediendo a la web de esta compañía se pueden contratar otras pólizas que son claves para asegurar una moto de agua, tales como seguros de remolque en el mar, seguro de robo o un seguro a todo riesgo por daños propios. Las pólizas se pueden contratar fácilmente con o sin franquicia, ya que todo el proceso se realiza a través de la web.

En esta empresa, los propietarios de una moto acuática podrán contratar un seguro de manera inmediata, sin largas esperas ni validaciones. Después de hacer este trámite, en cuestión de minutos la persona recibirá de parte de la empresa un correo electrónico con toda la documentación necesaria. De esta manera, podrá comenzar a circular de inmediato en su moto acuática asegurada, libre de preocupaciones.

