El origen de los apellidos, un tema que suscita gran interés, por apellidoorigen.com

miércoles, 5 de enero de 2022, 12:46 h (CET) Cada vez son más las personas que desean conocer la historia de su familia. Por ese motivo hay quienes apuestan por hacerse un test genético para saber todo aquello que esconde su ADN. Además, completan esa investigación tratando de completar su árbol genealógico y conociendo el origen de sus apellidos El origen y la evolución de los apellidos se ha dado de forma dispar en las distintas partes del mundo. Conocer la forma en que se crearon, así como el modo en que se transmitían y la manera en que se han ido difundiendo es algo que puede dar una explicación a la distribución actual de los apellidos existentes en el mundo.

En el origen de los apellidos se encuentran encerradas no solo la historia de muchas familias, sino la historia de los pueblos y naciones, de las migraciones, de la sociedad, del modo de vida, de la economía y de las leyes de cada época. Es por eso que la investigación del origen de los apellidos del mundo supone todo un reto.

La web apellidoorigen.com nace con la voluntad de ayudar a quienes estén interesados en conocer los orígenes de los apellidos en más profundidad. Para ello cuentan con una combinación de bases de datos que se van actualizando a medida que aparecen nuevas informaciones sobre el origen de los apellidos.

El proyecto para dar a conocer el origen de los apellidos se ha desarrollado también en alemán, en la web dieherkunft.com, en francés, en la web originedunomdefamille.com y en inglés, en la web originsurname.com. Además, se espera poder ampliar a más idiomas durante este año 2022, de modo que cada vez más personas puedan acceder a todos los datos disponibles sobre la historia y el origen de los más de 70mil apellidos de todo el mundo de que dispone el proyecto, y que sigue creciendo día a día.

Conocer los orígenes de las personas que pueblan la tierra es algo que se puede y se debe estudiar desde muchas disciplinas. En el caso de las familias en particular, el hecho de investigar las líneas dadas por los distintos apellidos de la familia será siempre una vía a seguir que puede llevar a muchos a encontrarse con numerosas curiosidades e interesantes sorpresas.

