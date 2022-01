Ayudar a conciliar y mantener el sueño con un complemento alimenticio novedoso de Narval Pharma Emprendedores de Hoy

Un buen descanso nocturno es esencial para poder tener un desempeño efectivo durante el día. Actualmente, existen muchos factores que pueden interrumpir el sueño durante las noches, y si esto ocurre de forma habitual, pueden ocasionar consecuencias negativas, tanto de carácter físico como psicológico, razón por la que las personas suelen buscar cualquier alternativa que les ayude a solventar dicha situación.

Cuando esto ocurre, es necesario el apoyo de algún complemento alimenticio que contribuya a la conciliación del sueño. En ese sentido, el laboratorio Narval Pharma ha logrado desarrollar una fórmula natural, a base de melatonina y melisa, que mejora considerablemente la calidad del descanso nocturno.

Consecuencias de no dormir bien Durante la incertidumbre generada en la pandemia, ha sido común que a las personas les cueste un poco más no solo conciliar el sueño, sino que durante el descanso las interrupciones sean constantes. Las preocupaciones y la ansiedad son los principales factores que influyen en un descanso deficiente, y si no se hace algo al respecto, las consecuencias pueden ser muy serias.

Algunas de estas pueden relacionarse con cambios repentinos en el estado de ánimo, disminución del rendimiento laboral y/o académico, aumento en el riesgo de afecciones cardiovasculares u incremento de peso. Incluso, podría influir en la aparición de algunos trastornos metabólicos como la diabetes o la resistencia a la insulina. Estas situaciones pueden generarse cuando la falta de sueño se hace recurrente, por ello, cuando esta situación sucede, es necesaria la ayuda de un complemento alimenticio y seguir las recomendaciones que los especialistas sugieren para hacer frente a este tipo de casos.

Una opción para optimizar el descanso de forma natural Cuando hay problemas para lograr un sueño reparador es muy útil tener a mano un aliado natural que fomente de forma saludable un descanso de calidad. Zendoor es un nutracéutico que está desarrollado con extractos e ingredientes naturales como la melatonina, melisa, pasiflora, valeriana y amapola de California; que son altamente efectivos para lograr un descanso adecuado, así ayuda a conciliar un plácido sueño. Para la adquisición de este producto, no se necesita una receta médica, por lo que no representa ningún tipo de riesgo a la salud. Puede tomarse una cápsula cada noche antes de dormir para evitar que factores como el ruido, las preocupaciones, el estrés o cualquier otro, interrumpan el sueño nocturno. Su fórmula también ayuda a disminuir la tensión arterial y la irritabilidad, es decir, relaja el cuerpo antes del descanso.

