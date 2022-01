El Consejo Superior de Deportes sigue apostando por la igualdad, deporte base y París 2024 El Gobierno de España ha decretado que varios programas del CSD tengan la consideración de Acontecimientos de Excepcional Interés Público Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 5 de enero de 2022, 12:08 h (CET) El Consejo Superior de Deportes (CSD) confirmó que varios de sus proyectos seguirán adelante al ser aprobados dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como Acontecimientos de Excepcional Interés Público (AEIP), con énfasis en la igualdad de género, el deporte base y, ahora, los Juegos Olímpicos de París 2024.

El Gobierno de España ha decretado que varios programas del Consejo Superior de Deportes (CSD) tengan la consideración de Acontecimientos de Excepcional Interés Público (AEIP), sumándose así a los ya vigentes. Entre los más destacados están las renovaciones del programa 'Universo Mujer' y del 'Plan de Apoyo al Deporte de Base' (ADB), así como el nuevo programa de preparación de los deportistas españoles para París 2024, la nueva cita olímpica tras la de Tokyo 2020 del último verano.

Para el presidente del CSD, José Manuel Franco, el reconocimiento como AEIP supone la renovación de la apuesta del Gobierno por la "igualdad de género en el deporte, por la práctica deportiva de base y por el olimpismo". "Es una nueva ocasión de implicar a las empresas y organizaciones privadas en la misión de hacer crecer al deporte español de una forma más justa, más igualitaria y más inclusiva", valoró.

De esta forma, el programa 'Universo Mujer' alcanza su tercera renovación, sumando ocho años en activo. En él se engloban aquellos proyectos que tienen el fin de promover e incrementar la participación y visibilidad femenina en todos los ámbitos del deporte, en cinco grandes pilares: formación, desarrollo deportivo, visibilidad, liderazgo y mujer, salud y deporte.

Por su parte, el Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base está dirigido a incrementar el número de personas que practiquen deporte, detectar el talento deportivo y contribuir a su formación integral, tanto en la actividad física como en lo académico, además de impulsar hábitos de vida saludables. Asimismo, actualiza el plan anterior (ADB 2020 II) para vincularlo con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que inciden en la salud y el bienestar.

Respecto al programa de Preparación de los Deportistas Españoles de los Juegos de París 2024, será el que aglutine los proyectos que aseguren una adecuada preparación técnico-deportiva de los deportistas españoles en los próximos Juegos Olímpicos de verano.

Estos tres programas entraron en vigor el 1 de enero de 2022 y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2024. La Ley de Presupuestos Generales del Estado recoge otros cinco AEIP en materia deportiva: el proyecto España Compite, el Centenario Federación Aragonesa de Fútbol, el Barcelona Equestrian Challenge, la Reconstrucción de la Piscina Histórica cubierta de saltos del Club Natació Barcelona (CNB) y la ampliación del plazo del programa de apoyo al Torneo Davis Cup Madrid.

El reconocimiento como AEIP permite que las empresas que realicen donaciones para desarrollar proyectos de cada uno de estos programas obtengan beneficios fiscales, como la deducción de la cuota del impuesto sobre sociedades en un 15% de su gasto total publicitario, siempre que incluyan el logotipo del programa y con un máximo de deducción del 90% de la donación.

Para los programas Universo Mujer y Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base, la Fundación Deporte Joven -adscrita al CSD- es la encargada de recibir las donaciones (que pueden ser tanto económicas como en especie) y distribuirlas entre los proyectos aprobados.

Estos proyectos pueden ser presentados por cualquier persona, entidad, club, asociación o federación ante el Consejo Superior de Deportes, quien los valorará y, en su caso, elevará al órgano administrativo correspondiente para su aprobación.

