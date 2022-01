Renovación del NIE estudiante, en Global Estudiante Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, son cada vez más los estudiantes extranjeros que eligen España como país de destino para realizar sus estudios durante una temporada.

Previamente a la llegada al país, los estudiantes deben llevar a cabo ciertos trámites para tener toda la documentación necesaria y poder estudiar en el lugar escogido. No obstante, estos trámites no terminan aquí. En el caso de querer prolongar la estancia de estudios, los estudiantes deberán realizar una renovación del NIE estudiante.

Renovar el NIE Aquellos que deciden realizar una prórroga de estancia por estudios es porque probablemente están viviendo una experiencia inolvidable que no quieren que termine. Cuando esto ocurre, lo más probable es que los estudiantes tengan que renovar el NIE estudiante.

Los estudiantes extranjeros no necesitan solo el visado, sino que para llevar a efecto su permanencia académica en el territorio español, deben tramitar el Número de Identificación de Extranjero (NIE). Este se trata de una autorización que les permite cotizar como residentes legales en España y el cual solo tiene una duración de un año.

Por lo tanto, si la prórroga de estudios va más allá del año, se deberá renovar el NIE y este puede ser, a veces, un proceso agobiante y complicado para los jóvenes extranjeros. Para sobrellevar este trámite de la mejor manera posible, es recomendable buscar ayuda de profesionales para que estos hagan un acompañamiento individual con el estudiante y estudien el caso concreto de este. En el caso de España, Global Estudiante se encarga de guiar a los candidatos que solicitan su ayuda en todos los procesos de la estancia y permanencia en España, entre los que se encuentra la renovación del NIE.

Un proceso íntegramente telemático El proceso de renovación del NIE puede ser complicado y si además los jóvenes tienen que desplazarse para realizar el trámite aún se convierte en un proceso más pesado.

En cambio, si el proceso es online y con asistencia vía WhatsApp, este se presenta más sencillo. A través de la página web de Global Estudiante, los solicitantes pueden adquirir la asistencia y adjuntar todos los documentos solicitados digitalizados en PDF. El resto del procedimiento, en su totalidad, es responsabilidad de la compañía.

Cabe destacar además, que no es necesario que quien adquiera el servicio de renovación del NIE estudiante se encuentre en Barcelona, lugar donde se ubica la empresa. Se puede realizar desde cualquier parte de España, dado que el proceso de renovación se ejecuta íntegramente de forma telemática.

Son los valores de transparencia, cercanía, compromiso y excelencia los que hacen que Global Estudiante sea el sitio predilecto por los usuarios que provienen de más de 65 países con los que ha trabajado, desde hace 9 años. La calidad y rapidez de sus servicios hace que sobresalga de la competencia.

