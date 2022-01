La higiene ocular adecuada evita el síndrome de ojo seco Emprendedores de Hoy

La síndrome de ojo seco puede ser causada por múltiples factores, como edad avanzada, alteraciones hormonales, contaminación ambiental, deshidratación, el uso de lentes de contacto o condiciones ambientales causadas por el aire acondicionado o la calefacción. Cuando la producción de lágrimas de origen fisiológico no es la suficiente, se produce una sensación incómoda de fricción al parpadear.

La exposición solar, el consumo de algunos fármacos y enfermedades, como asma o lupus, también son desencadenantes de esta condición. En casos como estos, existen productos específicos como los ofrecidos por la marca Bañoftal, experta en salud ocular. La marca, uno de los referentes en innovación ocular en España, pone a disposición del paciente Bañoftal Ojo Seco, un producto especialmente diseñado para las personas que sufren de sequedad ocular, lo que permite la eliminación de partículas que puedan depositarse en el globo ocular.

Hidratación, protección y reparación Para las personas con síndrome de ojo seco es importante tomar medidas como beber agua frecuentemente, consumir alimentos con Omega 3, así como también disponer en todo momento de gotas oculares que generen una película lagrimal que permanezca el mayor tiempo posible en la superficie del ojo. De lo contrario, serán propensas a adquirir infecciones en la zona, por falta de protección ante partículas que puedan entrar en esta parte tan sensible del cuerpo.

La fórmula de Bañoftal Ojo Seco contiene ácido hialurónico, un ingrediente natural que también producen la piel y los ojos. Esta es capaz de retener agua para una adecuada hidratación. Además, este componente cumple la función de proteger la córnea del impacto de los rayos ultravioleta.

Sumado al poder hidratante y lubricante del ácido hialurónico, la fórmula Bañoftal contiene extractos vegetales en concentraciones de aguas destiladas. Gracias a esto, se garantiza un efecto calmante, refrescante y reparador de cualquier irritación que pueda producir la falta de hidratación ocular.

Por otro lado, cabe destacar que las plantas protagonistas de estas propiedades son: el ginko biloba, que alivia el enrojecimiento y la fatiga visual; el arándano, refrescante y protector de la mucosa; el hinojo, para eliminar la sensación de quemazón y la centella asiática, que también combate la irritación.

¿Cuáles son los ingredientes de origen natural? Ante la escasa producción de lágrimas fisiológicas, es recomendable la aplicación de una o dos gotas en cada ojo con frecuencia. Por esta razón, los productos desarrollados con ingredientes de origen natural, como la que ofrece la marca Bañoftal resultan altamente efectivas al no contener conservantes ni fosfatos.

Asimismo, el aporte óptimo de lágrimas, tanto en cantidad como en calidad, puede alcanzarse con este producto para ojo seco, con la garantía de expertos en la elaboración de fórmulas efectivas para esta condición y muchas otras que puedan presentarse.

Más de 75 años de experiencia en la elaboración de productos para la salud visual avalan esta gama de soluciones de la empresa Reva Health, disponibles en farmacias y parafarmacias de toda España.

