Las soluciones para encontrar internet en sitios sin cobertura con Tu Internet por Satélite Emprendedores de Hoy

martes, 4 de enero de 2022, 16:48 h (CET)

Hoy en día, se puede decir que disponer de conexión a internet desde cualquier parte resulta imprescindible. No solo para mantener la comunicación con familiares y amigos, sino por cuestiones de trabajo y otras necesidades de la vida cotidiana.

Tu Internet por Satélite es una empresa potente que ofrece servicios de banda ancha en toda España, especializada en servicios de internet en sitios sin cobertura. Esta compañía cuenta con más de 10 años de experiencia.

Sus clientes pueden navegar con hasta 100 Mbps de auténtica alta velocidad. Todos los paquetes de servicio son ilimitados y están disponibles en cualquier localidad. También permiten ahorrar hasta 400 € con la subvención de Red.es y Feder, la cual es tramitada por la empresa sin ningún coste adicional.

Con la compra de cualquier paquete, la instalación se realiza completamente de forma gratuita por parte del personal calificado de Tu Internet por Satélite.

Las tarifas de la compañía Tu Internet por Satélite ofrece tres tarifas con datos ilimitados, que van desde 12 € al mes con IVA incluido. Todas ellas ofrecen el primer mes gratuito. El plan Tu Internet 30 tiene un coste de 28,00 € mensuales y su velocidad es de 30 Megabytes (Mb), con uso de vídeo streaming de calidad SD.

El plan Tu Internet 50 tiene un coste de 45,00 € al mes, es de uso familiar y la velocidad es de 50 Megabytes (Mb), con vídeo streaming calidad HD. También cuenta con 6 meses gratuitos de Netflix.

Por último, el plan Tu Internet 100 tiene una velocidad ilimitada de 100 Megabytes (Mb), con vídeo streaming Full HD.

Cobertura en cualquier lado En Tu Internet por Satélite, garantizan la cobertura y el alcance del servicio, por eso, ofrecen hasta 14 días de prueba gratuita. Además, los clientes dispondrán de una antena parabólica en casa para disfrutar de internet, sin necesidad de conectarse a otras tecnologías o comprar teléfonos.

La instalación de internet por satélite es muy sencilla y no requiere de ningún tipo de obra. Tan solo es necesario colocar la antena en el exterior de la vivienda y un router dentro de la misma.

Una vez finalizado el montaje de la antena, los técnicos especializados buscarán el mejor lugar para instalarla. Como es lógico, se instalará donde mejor se reciban las emisiones del satélite. Esto, normalmente, siempre que sea posible, se coloca en el tejado de la vivienda.

La compañía ofrece horario de atención de lunes a viernes, desde las 10:00 h hasta las 20:00 h, y sábados, desde las 10:00 h hasta las 14:00 h.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.