La nueva campaña de Open Arms nos revela el mar La campaña tiene como objetivo denunciar, sensibilizar y hacer visible la realidad del mar y a la gran comunidad de personas que apoyan a Open Arms Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 6 de enero de 2022, 08:00 h (CET) Desde hace algunas semanas, han empezado a aparecer en balcones de casas, comercios, incluso en algún bar y restaurante, pancartas con el mensaje "Desde aquí se ve el mar." Se trata de la nueva campaña creada por Buzz para Open Arms, la ONG de rescate y salvamento marítimo. "En un momento donde toda la atención estaba dedicada al Covid y sus variantes, necesitábamos hacer algo notorio para recordar que en el Mediterráneo la gente se sigue muriendo", dice Laura Lanuza, responsable de Comunicación de Open Arms. El concepto de esta campaña fue creado en colaboración con cuatro exalumnos de Elisava, y ha sido desarrollado por Buzz en una campaña de awareness y sensibilización 360º capaz de acercar la realidad del mar a quienes aún no la conocen. Este potente mensaje se implementa tanto en medios tradicionales como en otros menos frecuentes, incluyendo murales en el puerto de Barcelona en colaboración con Montana Colors, y bolsas de compra escaneables en tiendas como Natura. Las piezas de offline están construidas enteramente por códigos QR que esconden la realidad y, a la vez, te llevan a verla. Esto convierte a todas las piezas en puertas de entrada a la experiencia inmersiva e interactiva de la campaña; una oportunidad para ver con tus propios ojos la otra cara del Mediterráneo.



"Llevamos años trabajando con Open Arms y siempre nos encontramos con el reto de hacer que más personas empaticen y entiendan lo que significa enfrentarse a estas misiones de rescate." - comenta Davide Gozzi, Director Creativo de Buzz. “Este año, quisimos sumergir al usuario en una experiencia interactiva y hacerles conectar con lo que diariamente se vive en el Mediterráneo.”

Una vez acabada la experiencia inmersiva, los usuarios son invitados a sumarse. "Open Arms tiene una base de seguidores y supporters muy fuerte, queríamos encontrar una manera de activarlos, de tener visibilidad a través de ellos. La pancarta ha sido una herramienta que ha funcionado increíblemente bien para esto. Después de una semana ya estaban agotadas y tuvimos que imprimir nuevas". Esta ha sido la parte más impactante, ver cuánta gente se ha sumado a ver el mar y, sobre todo, a compartirlo.

La campaña cumple el objetivo de denunciar, sensibilizar y hacer visible no solo la realidad del mar sino también la gran comunidad de personas que apoyan a Open Arms y su misión de no dejar ni una vida más a la deriva. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.