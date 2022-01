Ganar dinero con publicidad en el coche, ¿es rentable? Emprendedores de Hoy

En muchas ocasiones, el sueldo que cobran las personas no es suficiente para cubrir todos sus gastos, para darse algún que otro capricho o simplemente para poder ahorrar algo de dinero a final de mes. En estos casos, lo ideal es conseguir alguna actividad que permita ganar dinero extra de una forma sencilla y rápida.

Hay algunos métodos que ayudan a percibir un mayor ingreso de forma casi instantánea y otros que generan dinero a medio o largo plazo. Si se quiere ganar dinero muy rápido y con poco esfuerzo se puede recurrir a la publicidad en vehículos. Publitul es una compañía que nace para ayudar a particulares a generar un dinero extra mensual, solo por moverse con su vehículo haciendo sus trayectos habituales, pero portando publicidad de una empresa.

Ganar dinero extra de forma sencilla de la mano de Publitul Publitul es una compañía dedicada a la realización de publicidad para empresas, a través de anuncios en vehículos. Estos funcionan como un intermediario entre un negocio o marca que desee anunciarse, el cual recibe el nombre de sponsor, y una persona que desee ganar dinero extra por colocar dicha publicidad en su vehículo.

Los requisitos son muy sencillos, se debe poseer un vehículo de turismo, furgoneta, camión o autobús, en buen estado general y sin grandes daños en la chapa o la pintura. Cuando un sponsor quiere anunciarse en cierta zona, contacta con esta compañía. Si la persona cuenta con un vehículo con las características necesarias y se encuentra en dicha zona, podrá ganar un ingreso mensual extra con tan solo desplazarse con su coche en sus rutas habituales.

La compensación estará determinada por los kilómetros recorridos en las zonas de interés para el negocio o marca y el tipo de vehículo utilizado.

La tendencia de publicitar desde los vehículos Cada vez hay una mayor preocupación de las empresas por darse a conocer, captar nuevos clientes y aumentar sus ventas. Una tendencia que cada día obtiene mayor auge es la realización de publicidad en vehículos. Esto se hace por medio de una compañía especializada que ejerce de intermediario entre el negocio que desea colocar el anuncio y el particular que está dispuesto a instalar la publicidad en su vehículo.

Esta es una empresa que trabaja con este tipo de anuncios, como una forma efectiva de hacer publicidad exterior. La duración de las campañas es escogida por el sponsor, pero normalmente el tiempo oscila entre 3 y 12 meses.

Con Publitul es posible ganar más de 400 euros mensuales al colocar un vinilo publicitario en el vehículo, el cual debe cumplir con ciertos requisitos. Esta compañía se encarga de todo, desde contactar con el sponsor hasta rotular el vehículo. Los interesados deben rellenar un formulario ubicado en su página web para darse de alta.

