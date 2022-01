Entrevista a Fran Rogero, CEO de la productora audiovisual NoSoloClips Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de enero de 2022, 18:11 h (CET)

NoSoloClips se encuentra entre las productoras audiovisuales más reconocidas y punteras en España. Su equipo está especializado en vídeos creativos para empresa, principalmente vídeos corporativos y spots publicitarios. Además, realizan vídeos para RRSS, vídeos interactivos, animados y videoclips.

Su fundador y CEO, Fran Rogero, concede una entrevista a los medios de comunicación para tratar los temas de actualidad.

Fran Rogero es experto en marketing y director de cine publicitario. Fundó la empresa en 2018 y desde entonces ha realizado más de 100 producciones audiovisuales a nivel nacional e internacional.

Entrevistador: ¿Cómo fueron los inicios de NoSoloClips, cómo surgió la idea de crear este proyecto?

Fran: Yo venía del mundo del marketing y la publicidad, estuve varios años dirigiendo el Dpto. de Marketing de una empresa tecnológica. Posteriormente, por distintas circunstancias, empecé a trabajar en la industria musical, como manager musical y seguidamente fundé un festival de música juvenil (MusicAula School Festival). En toda esta trayectoria, una de las partes más importantes era la promoción y comunicación audiovisual. Tanto para los artistas que llevaba, como para el festival, hacíamos continuamente videoclips musicales y vídeos promocionales. Trabajé mano a mano con importantes productoras audiovisuales, donde yo dirigía los proyectos a nivel creativo, guion, búsqueda de localizaciones, casting, etc. A raíz de toda esta experiencia, decidí pasarme al otro lado y montar mi propia productora audiovisual, especializándome en vídeos creativos para empresas. Desde entonces hemos trabajado sin parar con importantes empresas de sectores muy diversos.

Entrevistador: ¿Estáis especializados en vídeos corporativos y spots publicitarios, ¿cómo buscas inspiración para crear los vídeos de cada empresa?

Fran: Bueno, lo primero que hay que hacer es conocer bien a la empresa, el sector al que pertenece, su competencia, investigar y distinguir de verdad qué es lo que tiene de especial y la hace diferente. Para eso nos reunimos con el cliente, y hacemos un briefing inicial. Luego, junto al equipo creativo, proponemos ideas y buscamos una estrategia audiovisual original y personalizada. Al final se trata de conseguir transmitir audiovisualmente una percepción, un mensaje, conseguir emocionar al cliente y potenciar la imagen de la marca.

Entrevistador: ¿Y qué es lo que diferencia a NoSoloClips de otras productoras audiovisuales, qué le ha hecho tener este éxito y crecimiento?

Fran: La mayoría de productoras se centran en la parte técnica, han nacido y siguen siendo dirigidas por algún operador de cámara y/o editor audiovisual y el cliente o la agencia de publicidad del mismo suelen marcarle la producción.

En nuestro caso, el eje central es la parte creativa, que es la más importante, qué vamos a contar y cómo lo vamos a hacer. A raíz de ahí, orientamos al cliente, le asesoramos y desarrollamos la estrategia. Siempre digo que trabajamos como una agencia de publicidad con el vídeo como hilo conductor.

Luego, para la parte técnica, igualmente importante, contamos desde nuestros inicios con un equipo muy preparado y apasionado por su trabajo, desde operadores de cámara, editores, copyrighters, operadores de dron, maquilladores, locutores, etc.

Entrevistador: ¿Crees que la música es un factor importante para los vídeos de empresa?

Fran: Por supuesto, es una parte esencial, una de las patas fundamentales de cualquier producción audiovisual o cinematográfica. Es lo que genera emociones, dinamismo, ritmo. Sin ella no sería posible transmitir el mensaje de forma eficaz y generar el mismo impacto.

Entrevistador: ¿Qué ha cambiado en la producción audiovisual para las empresas en los últimos años? ¿Invierten más en realizar vídeos promocionales?

Fran: Estamos en una era donde la comunicación audiovisual es primordial. La era de la inmediatez, de lo fácil, de lo visual. La comunicación ha cambiado y ha de adaptarse a los nuevos consumidores. Recibimos muchísimos inputs publicitarios, hay demasiada competencia en todos los sectores, sumado a que tenemos menos tiempo, leemos menos y necesitamos impacto para generar interés. Si el famoso dicho “una imagen vale más que mil palabras”, eso ya no es suficiente en la publicidad. Hoy en día todo el mundo consume vídeo, el uso de las redes sociales y las plataformas digitales crecen cada día, ya incluso han dado el sorpaso a la TV. Un 75% frente a un 55%.

La mayoría de empresas son conscientes de esta evolución y están cambiando sus estrategias de marketing, incluyendo el vídeo como parte esencial de su plan de comunicación. El vídeo corporativo tiende ya a insertarse en la home de la web como presentación de la misma, las píldoras audiovisuales son cada vez más utilizadas en las RRSS, newsletter… Pero ya no vale solo comunicar con vídeo, sino comunicar con vídeos de calidad, que sean vídeos disruptivos, cuidando la música, la originalidad, de esta forma lograremos captar la atención de nuestro público objetivo.

¿Qué duración suele tener un vídeo corporativo?

Fran: Actualmente se han reducido bastante por las razones comentadas anteriormente. Hace años, un vídeo corporativo solía durar mínimo 4 o 5 minutos y era prácticamente la única pieza que tenía una empresa para describir su actividad. Hoy en día no suelen durar más de 2-3’. Aconsejamos que el tiempo oscile entre 1,5 y 2’.

Luego, está lógicamente del tipo de producción que hagamos. La tendencia actual con la que trabajamos en las empresas es realizar un vídeo corporativo como carta de presentación y complementarlo con spots publicitarios para campañas puntuales y sobre todo con píldoras audiovisuales de 15-20” para generar contenidos de impacto para sus redes sociales.

Entrevistador: He leído que hay muy pocas empresas que realicen también vídeos interactivos y vosotros sois una de ellas. ¿Qué diferencia hay entre un vídeo normal o lineal y un vídeo interactivo?

Fran: En efecto, contamos una tecnología puntera para realizar vídeos interactivos personalizados. Con esta novedosa herramienta, logramos convertir un contenido audiovisual de calidad en un escaparate donde el cliente potencial deja de ser un simple espectador para convertirse en usuario, interactuando con la marca e interiorizando por tanto la misma. Son vídeos que sumergen al internauta en una nueva y emocionante experiencia virtual. Los vídeos interactivos ofrecen diversas modalidades de interacción como juegos interactivos con recompensa, historias paralelas, pruebas de conocimiento, vídeo menú interactivo, etc.

El espectador se convierte en protagonista y el anunciante consigue más impacto, mayor engagement y mejor conversión, es decir, leads de calidad de clientes potenciales. Y esto significa más oportunidades de negocio y más ventas.

Es algo muy novedoso, pero ya lo estamos implementando en muchas empresas. Solemos combinar vídeos estándar con vídeos interactivos para así conformar una completa e impactante comunicación audiovisual de la marca, mostrando contenido innovador y personalizado y diferenciándose de la competencia.

