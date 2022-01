La innovación de los fan coils inteligentes Polar Air Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de enero de 2022, 16:54 h (CET)

Una nueva generación defan coilconcebido como un punto de control inteligente individual son los fan coils inteligentes Polar Air, diseñados para gestionar el flujo de aire y los parámetros del flujo de agua para garantizar un rendimiento óptimo de la unidad y maximizar la comodidad.

Proporcionan calefacción y refrigeración a los espacios interiores de acuerdo con el punto de ajuste deseado mientras minimizan los recursos de la planta central. El controlador inteligente de la bobina del ventilador monitorea continuamente la temperatura del espacio, la temperatura del agua, la velocidad del ventilador y la posición de la válvula para satisfacer las necesidades del espacio con la capacidad del sistema. Estos sistemas son ofrecidos por la empresa Polar Global.

Las características de los fan coils inteligentes Polar Air El ventiloconvector inteligente Polar Air ofrece la innovadora función de equilibrio automático dinámico que utiliza la gestión delta T. Actualmente, el control de los fan coils se limita al control del flujo de agua y al control del flujo de aire por separado en la industria. La demanda de espacio no está directamente relacionada con el control del sistema. El uso de válvulas de control independientes de la presión (PIC-V) busca resolver esto, sin embargo, el funcionamiento del PIC-V simplemente establece una relación lineal entre la posición de la válvula y el flujo, independientemente de las condiciones del espacio. El sistema Polar Air modula el flujo de agua y el flujo de aire juntos para hacer coincidir directamente la carga del espacio con la salida del sistema mientras mantiene un delta T constante en el lado del agua.

Las ventajas que ofrece Polar Air por encima de la competencia Los controles empaquetados con el fan coil de serie dan a Polar Air la ventaja sobre la competencia. Los fabricantes de ventiloconvectores de la competencia no ofrecen controles o bien ofrecen controles muy limitados. En la mayoría de los casos, para acercarse al mismo nivel de control de flujo y gestión delta T, es necesario agregar controles adicionales y válvulas especializadas en el sitio.

El fan coil inteligente Polar Air ofrece un control superior con válvulas moduladoras simples y sin dispositivos adicionales de equilibrio o limitación de flujo. Esto elimina los puntos de fuga adicionales con componentes de tubería adicionales, elimina la necesidad de un contratista de equilibrado para “configurar” el flujo para cada unidad y reduce el coste total de instalación y propiedad del producto.

Los fan coils inteligentes Polar Air tienen el potencial de cambiar la industria al obligar a los competidores a desarrollar controles integrados. Este producto demuestra que la capacidad de control del nivel BMS es posible con los controles de la unidad fan coil incorporados. El valor que reciben los propietarios del edificio al no tener que pagar entre 800 y 1000 dólares por punto de control además del fan coil se hará evidente muy rápidamente. Además, la tecnología se puede adaptar a otros tipos de equipos hidrónicos para conectar las necesidades de espacio directamente a la capacidad del sistema para mejorar aún más la eficiencia operativa.

