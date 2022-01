Todo sobre los Fondos Next Generation EU, por MZG Asesores Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de enero de 2022, 16:46 h (CET)

Los Fondos Next Generation EU surgen como una solución por parte de la Unión Europea ante la crisis económica producida por la pandemia del coronavirus.

Esta estrategia busca brindar auxilios económicos mediante créditos, con un valor total de 750.000 millones de euros. Este dinero va destinado a los miembros de la Unión Europea, durante un periodo que va desde el 2021 hasta el 2026.

Para toda la logística requerida a la hora repartir los fondos, España creó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el cual tendrá una inversión que originaria de los Fondos Next Generation EU de 140.000 millones de euros. El objetivo de este fondo es la reestructuración económica, la reinserción laboral y el desarrollo en general de la población de España, según cuenta el despacho de abogados MZG Asesores.

Impulso del emprendimiento, el crecimiento y la innovación empresarial Dentro de los principales aspectos que se han gestionado mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cabe destacar aquellos que involucran a quienes trabajan de forma independiente o tienen una pyme y que se puedan beneficiar. La productividad y la competitividad se han convertido en factores primordiales en el momento de adaptarse al cambio y desarrollar estrategias que permitan la reincorporación económica de las empresas, por lo tanto, el fondo quiere que estas puedan solucionar este problema y seguir adelante. De esta forma, pueden aportar a la economía y al desarrollo de España.

La construcción de todo el PRTR ha consignado algunas estrategias enfocadas al sector productivo, dentro de las que destacan acciones a favor de impulsar el emprendimiento, el crecimiento empresarial, la innovación empresarial y el sector del comercio, facilitar la transición digital y promover la internacionalización.

La apuesta por la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas Para la comisión europea, la alfabetización en materia digital es una prioridad. Dentro del PRTR, se designó un total de 3.508,99 millones de euros para el periodo 2021-2023. Con estos fondos, se espera aportar de forma directa a la trasformación digital de las pymes españolas y permitir un acceso a las nuevas tecnologías, aspectos que se vean reflejados en un aumento económico mediante todos estos procesos de innovación.

Las empresas que quieran acceder a estos beneficios podrán hacerlo mediante las convocatorias de subvenciones que están a cargo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Estas iniciativas formarán parte del programa España Digital 2025 y el plan de Digitalización de las pymes 2021-2025, los cuales permiten el acceso a informaciones y soluciones digitales que aportan al cambio y adaptación de las pymes respecto a todo lo digital y tecnológico.

En este contexto, los abogados de MZG Asesores ofrecen su asesoría a pymes, buscando las soluciones más óptimas y personalizadas para cada cliente y estudiando su caso detalladamente de la mano de grandes profesionales.

