¿Cómo hacer una reclamación por vuelo cancelado?, el servicio eficiente de Retrasos Vuelos

lunes, 3 de enero de 2022, 15:52 h (CET)

Posiblemente, el retraso de un vuelo es uno de los problemas más comunes que sufren los pasajeros de diversas aerolíneas. En algunos casos, esta situación puede durar pocas horas y dar continuidad al vuelo y, en otros escenarios, el vuelo se cancela de forma definitiva.

Ante este panorama, la reclamación por vuelo cancelado ante una aerolínea es la principal alternativa que tienen los usuarios para garantizar la llegada a su destino. No obstante, algunas veces, estas compañías no suelen dar respuesta inmediata.

Para ofrecer una solución legal a los pasajeros en esta situación nace Retrasos Vuelos, un despacho de abogados especializado en Derecho Aeronáutico, cuyo objetivo central es orientar y apoyar a los usuarios en una reclamación ante diferentes problemáticas durante su viaje.

¿Qué derechos tienen los usuarios durante un vuelo? En el transcurso de un vuelo, las aerolíneas tienen la responsabilidad de garantizar la llegada de los pasajeros que contraten sus servicios a su destino. Sin embargo, en algunas ocasiones, el cronograma de vuelo puede alterarse, ocasionando la cancelación o retraso del mismo, incluso la pérdida de equipaje.

Ante estas situaciones, el Reglamento Número 261/2004 del Parlamento Europeo establece una normativa de compensación para los pasajeros.

Dentro de este compendio de artículos, es posible encontrar aspectos asociados a los derechos de los usuarios que por denegación de embarque, cancelación o retraso de vuelo y pérdida de equipaje tienen dificultades para llegar a su destino.

Algunas de las garantías que tiene cada viajero se relacionan con el derecho a la información, que señala la obligación de la aerolínea de informar a los pasajeros de la problemática existente, hasta el derecho a un transporte alternativo, reembolso y compensación en caso de presentarse algunas de las situaciones mencionadas.

Retrasos Vuelos: expertos en Derecho Aeronáutico con profesionalidad y cercanía Con años de experiencia en el sector, este despacho de abogados ha destacado por brindar un servicio enfocado en el acompañamiento y asesoría de los pasajeros en caso de reclamación por vuelo cancelado, retrasado, pérdida de equipaje u overbooking.

De la mano de Fran Gálvez, un equipo de profesionales utiliza un sistema innovador conectado con una base de datos de vuelos a nivel mundial que les permite saber si tienen derecho a una indemnización ante alguna de las situaciones mencionadas.

El uso de la tecnología, dentro de este servicio, proporciona soluciones sencillas, rápidas y profesionales a los pasajeros que permanecen atrapados en un aeropuerto sin ninguna información por parte de la aerolínea.

La profesionalidad, sencillez y cercanía forman parte de los valores que distingue a los profesionales de Retrasos Vuelos en el desempeño de sus labores, cuyo foco principal es ayudar a cada uno de sus clientes.

