¿Cuánto cuesta un ataúd? Funos ofrece una comparativa de precios

lunes, 3 de enero de 2022, 09:30 h (CET)

Cuando una persona fallece, el cuerpo se introduce en un ataúd o féretro para, posteriormente, ser incinerado o enterrado. Existen distintas alternativas que pueden adaptarse a los presupuestos de cada familia, sin que esto implique una desmejora en el servicio funerario.

Funos es un comparador de precios de funerarias que ofrece información acerca de las distintas opciones existentes y sobre el precio de los ataúdes, con el fin de facilitar los trámites a las personas que deben despedir a un ser querido.

Niveles de precios de ataúdes Uno de los elementos más importantes en el presupuesto de un funeral es el coste del ataúd. En España, existen distintos rangos de precios, ya que se encuentran a partir de los 200 euros y pueden llegar a superar los 8.000 euros.

No obstante, la mayor parte de los ataúdes oscilan entre los 800 y 1.600 euros. Se trata de la categoría de gama media y dentro de este segmento existe un promedio en torno al cual se comercializa la mayoría de ellos. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el precio promedio de los ataúdes es de 1.190 euros.

Por debajo de esta categoría se encuentran los más económicos y básicos, los cuales están disponibles a partir de los 200 euros, según constata Funos. Están fabricados con madera y sus acabados son limpios y simples, aunque no por ello no hacen su función correctamente. El mayor porcentaje de los que se comercializan en esta gama tienen un precio de entre 500 y 600 euros. Algunos de ellos son los que se utilizan en los funerales subvencionados.

Si lo que se quiere es un funeral de lujo, se pueden encontrar los féretros de gama alta a partir de 3.500 euros. Estos ataúdes se caracterizan por utilizar maderas caras, madera maciza, y mayor grosor de madera, además de acabados superiores. Entre ellos, destacan los féretros tipo americano.

Diferencias según el coste Funos es un comparador de precios de funerarias en España y este trabajo le permite tener un panorama preciso de los precios del sector. Según el CEO de esta compañía, las diferencias de precios están relacionadas, fundamentalmente, con los materiales de fabricación del ataúd, su calidad y el origen. Existen los elaborados con contrachapado o aglomerado, así como los creados con madera maciza. En cuanto a maderas, las más habituales suelen ser pino, roble, cedro, bambú, castaño, paulonia, ayous o álamo. Aunque estén hechos de un tipo de madera, pueden tener aspectos diferentes gracias al uso de tintes para darles el aspecto de una madera concreta. El precio de los creados con madera natural maciza es claramente superior y se va incrementando en función del precio de la madera utilizada y de los acabados externos e internos.

El precio final también depende del lugar de fabricación. Los ataúdes fabricados en España o en Europa son de mayor calidad, pero son más caros que los que se importan desde China.

Sea cual sea la opción escogida, todos los ataúdes que se venden en España cumplen con una exigente normativa, por lo que todos tienen unos altos estándares de calidad.

Auge de los ataúdes ecológicos El consumidor español demanda cada día más servicios funerarios sostenibles. Por eso, los ataúdes ecológicos ya se utilizan en la gran mayoría de los funerales del país. De hecho, para algunas funerarias, este tipo de cajas suponen más del 80% de los féretros que venden. Los ataúdes ecológicos se caracterizan por utilizar maderas certificadas de bosques sostenibles, barnices al agua, además de otros requisitos, por lo que son productos biodegradables. Este tipo de arcas sostenibles no suponen un sobrecoste y se pueden encontrar en todas las gamas de precios.

Ante tantas opciones, es recomendable contar con la asesoría de un experto funerario e informarse previamente en portales como Funos.

