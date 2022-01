Rubén Turienzo explica cómo repercute una actitud positiva en todos los aspectos de la vida Emprendedores de Hoy

El primer paso para alcanzar propósitos en la vida es tener una actitud positiva. No obstante, hay una gran cantidad de personas que viven envueltas de negativismo sin darse cuenta de que ese comportamiento solo bloquea las ganas y los deseos de realización a nivel profesional y personal.

Para ayudar a los individuos que sienten que no pueden ponerle fin a su pesimismo en temas como el amor, la economía, la salud y el trabajo, el performance trainer Rubén Turienzo ofrece sus libros Smile: El arte de la actitud positiva y Smile 2: Actitud positiva para parejas radiantes, dos textos que pueden cambiar el rumbo de quienes los lean.

Transformar el desánimo en una actitud positiva a través de los libros de Turienzo Rubén Turienzo es un profesional completamente polifacético. Además de fundar en el año 2006 la empresa WIT Performance Trainers, una multinacional de desarrollo de equipos con sedes en España, Estados Unidos, Chipre, Honduras y México, también se ha dedicado a escribir libros que ayudan al desarrollo profesional y personal. Algunos de los más destacados han sido Smile: El arte de la actitud positiva y Smile 2: Actitud positiva para parejas radiantes.

Para Turienzo, una actitud positiva es la llave para abrir la puerta de la felicidad, ya que repercute en todos los aspectos de la vida de los seres humanos, ayuda a ver los problemas desde otra perspectiva y contribuye significativamente al logro de metas y objetivos. Por esta razón, ha plasmado en sus libros las herramientas para ponerle fin a la negatividad que a veces embarga a las personas producto de fracasos y derrotas que no pueden ser superadas.

¿Por qué adquirir los libros de Rubén Turienzo? Los libros de Rubén Turienzo tienen como finalidad transformar la manera de pensar de aquellas personas que no se creen capaces de lograr todo aquello que se propongan en la vida.

En Smile: El arte de la actitud positiva, los lectores se encontrarán con una serie de claves, técnicas y trucos que les abrirán la mente y les permitirán ver la vida desde una perspectiva positiva, independientemente de las barreras que se puedan encontrar en el camino, y a ver los fracasos como aprendizajes necesarios para la evolución.

Por otro lado, Smile 2: Actitud positiva para parejas radiantes está dedicado a aquellos individuos que quieren mejorar la relación con su ser amado y adquirir inteligencia emocional para poder manejar situaciones que a veces suelen escaparse de las manos.

Además de sus libros, Turienzo ha ofrecido más de 500 conferencias alrededor de 20 países del mundo en las que ha brindado herramientas motivacionales, de liderazgo empresarial, estrategia, productividad, entre muchas otras temáticas.

