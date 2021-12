Humor a capela con "Se canta pero no se toca - live" de Melomans Todos los viernes a las 23:00h, del 7 de enero al 15 de abril, en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid Redacción

viernes, 31 de diciembre de 2021, 10:34 h (CET) La compañía Melomans se estrena en Madrid con un espectáculo fresco, dinámico y divertido. Cuatro voces a capela, con el humor como vehículo, harán un repaso de canciones de hoy y de ayer (y de la semana que viene).

"Se canta pero no se toca" es el título del álbum que esta compañía valenciana publicó hace ya más de cinco años. Desde entonces, su empeño ha sido el de presentarlo en directo y poder hacer una gira... pero, multitud de imprevistos lo han ido retrasando hasta hoy. Presentan ahora un repertorio tan diferente que lo único que queda de aquel trabajo es el título. Temas y arreglos nuevos y sorprendentes, sin más instrumentos que sus voces y mucho humor para todos los públicos.



La compañía

Melomans es un grupo vocal y teatral creado en 2010 por cuatro jóvenes artistas valencianos: Edu Escartí, Gonzalo Manglano, Javi Reig y Pau Ferrer. Sin más instrumentos que sus propias voces y con el humor como sello distintivo, Melomans se ha convertido en un referente de la música a capela en España. Su repertorio abarca todo tipo de estilos, desde clásicos del pop y del rock internacional (Elvis, Queen...), hasta grandes hits actuales (Lady Gaga, Shakira...), pasando por artistas como Les Luthiers, Serrat o Tequila y otros géneros como boleros, habaneras, bossa, barbershop, doo-wop o bandas sonoras de películas.

En 2012, Melomans estrenó “Desconcierto”, su primer espectáculo cómico-musical, dirigido por María Colomer, en el que se combinan canciones a capela de diversos estilos con delirantes sketches.

En 2017 estrena su segundo espectáculo, “004: Licencia para cantar”, una comedia musical a capela también dirigida por María Colomer y con arreglos musicales de Moisés Bautista.

En 2014 Melomans publica su primer CD, “Se canta pero no se toca”, en el que el cuarteto vocal repasa su trayectoria con las mejores y más significativas canciones de su repertorio.

En 2016 fue semifinalista del concurso Acapela en #0 de Movistar+ y Warner Bros. También ha colaborado con la cantante Sole Giménez en su disco "Los hombres sensibles" (2017) en el tema "Mama Tierra", canción en defensa del medio ambiente.

En 2019 presentan SE CANTA PERO NO SE TOCA-Live, con el que están dos temporadas de éxito en la Comunidad Valenciana y con el que se estrenan en Madrid en el Nuevo Teatro Alcalá en 2022.

