El hotel INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía se transforma en el mítico salón arcade Piccadilly por Reyes

jueves, 30 de diciembre de 2021, 16:41 h (CET) Del 3 al 9 de enero, INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía recupera el espíritu de Piccadilly, convirtiendo el hotel en una máquina del tiempo directa a los 80 en clave de videojuegos. Para ello, 10 máquinas arcade con títulos cuidadosamente seleccionados, y representativos de la historia de los videojuegos, como 'Tetris', 'Super Pang', 'Puzzle Buble' o 'Sonic Wings', se instalarán en el monumental Atrio de Antonio Palacios, una de las salas más imponentes del hotel La Gran Vía marca el pulso de Madrid desde hace más de un siglo. La arteria más importante de la capital ha visto múltiples transformaciones, locales que han abierto, otros que han cerrado, pero todo con un denominador común: la naturaleza de la Gran Vía como prescriptora y signo de los tiempos de la vida madrileña.

Uno de estos establecimientos célebres fue el famoso salón recreativo Piccadilly. Situado a la altura del número 54 de la Gran Vía, Piccadilly fue uno de los lugares más frecuentados por los jóvenes en los años 80 y 90, que, por un módico precio de 5 “duros” (25 pesetas) podían viajar a través de las máquinas a mundos de fantasía en 32 bits.

Volviendo al presente, INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía rinde homenaje a este gran icono de la cultura madrileña desaparecido hace más de una década. Del 3 al 9 de enero, semana de Reyes, el Piccadilly vuelve a la vida en el hotel. Para ello, 10 máquinas arcade con títulos cuidadosamente seleccionados, y representativos de la historia de los videojuegos, como Tetris, Super Pang, Puzzle Buble o Sonic Wings, se instalarán en el monumental Atrio de Antonio Palacios, una de las salas más imponentes del hotel. El espacio captura el aura del desaparecido salón, renovando su aspecto, pero con la misma y única pretensión: la diversión.

“Piccadilly tiene un hueco muy importante en el corazón de todos los niños y no tan niños de Madrid. Es por ello que, en una semana tan especial como es la de Reyes, y en unos tiempos donde soñar se ha convertido en primera necesidad, hemos decidido traer de vuelta por unos días a la vida el famoso salón recreativo”, explica Onésimo de Santos, General Manager de INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía.

Con este viaje en el tiempo, el hotel busca que pequeños y mayores redescubran la magia de los juegos de esa época que, sin el virtuosismo técnico que tiene la industria hoy en día, son capaces de despertar la imaginación, divertir y emocionar.

Piccadilly en INNSiDE Madrid Gran Vía (Calle Mesonero Romanos, 13)

Fecha: Del 3 al 9 de enero.

Del 3 al 9 de enero. Horario: De 12:00h. a 20:00h.

