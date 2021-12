Una gran variedad de productos para el hogar de la mano de Atykus Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 10:04 h (CET)

Las personas pueden necesitar productos para el hogar porque están en plena remodelación de sus espacios o simplemente porque necesitan suplantar algún artículo que ya está viejo y desgastado. En este sentido, es fundamental que los implementos que se adquieran sean de la mejor calidad y perdurables, para evitar gastos recurrentes e innecesarios.

La tienda online Atykus ofrece una variedad de opciones de algunas de las mejores marcas para todas las áreas de la casa, piso o apartamento a precios muy competitivos.

Atykus pone a disposición una variedad de productos para el hogar La tienda online Atykus destaca en la red por ofrecer una variedad de productos para el hogar de máxima calidad y a precios insuperables. Estos dos factores han hecho que muchas personas acudan a esta empresa cada vez que requieren algún artículo de decoración o de otra utilidad.

En la sección de hogar, los usuarios encontrarán una diversidad de categorías para cubrir todo tipo de necesidades, tales como artículos de bricolaje que engloban fontanería, herrería, ferretería, iluminación, pinturas y más; así como productos de decoración y menaje como cafeteras, ollas, sartenes, cacerolas y demás utensilios de cocina.

La web también cuenta con una sección de droguería para adquirir ambientadores, productos de limpieza para el baño y la cocina y repelentes. Sumado a ello, hay un apartado de electrodomésticos donde se hallan aspiradoras, batidoras, cafeteras, exprimidores, sandwicheras, tostadoras, etc. Por otro lado, quienes necesiten específicamente implementos para el jardín, deben saber que en Atykus se consiguen barbacoas, bombas de agua, herramientas para poda, mobiliarios de jardín, artículos para piscina, riego, etc.

Pasos para comprar productos en Atykus Comprar productos para el hogar en Atykus es muy sencillo y práctico. Los internautas deben acceder al apartado de hogar de la página web, donde hay varias categorías y subcategorías. Después de elegir los artículos, los cuales tienen sus respectivas descripciones y características, deben ser añadidos al carrito para finalmente procesar la compra.

Esta tienda online cuenta con una gran variedad de opciones de pago. Adicionalmente, dispone de envíos rápidos y seguros en un lapso de 48 – 72 horas en días laborables. Además, con compras de más de 1.000 artículos, el envío es gratuito.

Atykus brinda una atención personalizada a su clientela, ya que dispone de personal para aclarar sus dudas y preguntas a través de un número telefónico, activo los días laborables de 9:00 h a 14:00 h.

