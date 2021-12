La Dra. Fuensanta Aguilera Linares es la nueva directora médica de Clínicas Be Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de diciembre de 2021, 09:29 h (CET)

Actualmente, muchas personas se encuentran preocupadas por la caída de su cabello. A pesar de ser un problema muy extendido, estas se encuentran en la búsqueda de soluciones inmediatas de la mano de profesionales.

Clínicas Be es una empresa pionera en injertos capilares y una referencia en todo el territorio español. Esta ha llegado con sus servicios profesionales a Málaga para brindar los métodos más revolucionarios en renovación del cabello para hombres y mujeres. Actualmente, cuenta con la Dra. Fuensanta Aguilera Linares, la nueva directora médica de Clínicas Be y una profesional con una amplia experiencia en el sector.

La nueva directora de Clínicas Be La nueva directora de Clínicas Be, Fuensanta Aguilera Linares, cuenta con una amplia trayectoria que le ha convertido en una experta de los injertos capilares. Esta es profesora del Máster en Trasplante Capilar de la Cátedra de Salud y Bienestar Social de la UCAM, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, donde enseña los mejores métodos a futuros profesionales.

Por otro lado, sus 10 años de experiencia en el ámbito y sus estudios le han permitido ser miembro de ISHRS, la mayor autoridad mundial en la industria del injerto capilar. Además de formar parte de FUE Europe.

Gracias a esto, Fuensanta Aguilera Linares, como directora de Clínicas Be, garantiza tratamientos seguros, rápidos y de la mejor calidad en su centro. Asimismo, cuenta con un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia que permite que se realicen implantes de barba, cejas y cicatrices, para camuflar o mejorar la apariencia en mujeres y hombres. Todo con la mejor atención y el mayor cuidado.

Los tratamientos de Clínicas Be Clínicas Be ofrece diferentes tipos de tratamiento. El primero es el injerto capital mediante la técnica FUSS, la cual consiste en sesiones de injerto de hasta 3.000 unidades foliculares. Esta destaca por ser una intervención poco invasiva y con un porcentaje de renovación del cabello de más de 90 %, tras realizarse el tratamiento.

La otra intervención de injerto capilar que está ganado terreno para tratar la calvicie es la técnica denominada Follicular Unit Extraction (FUE), con la ventaja principal de que no deja cicatriz y puede realizarse de forma ambulatoria. Esta consiste en extraer una a una las unidades foliculares de la zona posterior y lateral de la cabeza para ser implantadas en las áreas con alopecia.

Además, Clínicas Be eleva las posibilidades del paciente, ofreciendo un servicio “súper”, que mezcla la técnica FUSS y la técnica FUE. Esto significa que el paciente puede recibir un injerto de unas 5.000 unidades foliculares, cada una de las cuales contiene hasta 4 cabellos.

En los últimos años, Clínicas Be ha llevado a cabo 12.000 injertos capilares, con las técnicas recomendadas por las sociedades de cirugía a nivel mundial. De esta forma, ha combatido los problemas de calvicie que preocupan a gran parte de la población, sin límites de edad.

En definitiva, Fuensanta Aguilera Linares y su equipo profesional garantizan tratamientos de calidad con el mejor trato y la seguridad de que los resultados serán los deseados.

