Limpieza de habitaciones de hotel en Sevilla y Madrid de la mano de profesionales, por Grupo Sileb Emprendedores de Hoy

martes, 28 de diciembre de 2021, 16:52 h (CET)

El desarrollo óptimo de una compañía no depende solamente de una correcta implementación de las funciones propias. El mantenimiento de las instalaciones donde se desempeñan las labores es también un rasgo fundamental, dado que un ambiente laboral adecuado influye en la mejora de los índices de productividad del personal.

El Grupo Sileb presta servicios de limpieza habitaciones de hotel en Sevilla y Madrid y mantenimiento de zonas comunes, todo ello con la aplicación de adecuadas técnicas de limpieza y desinfección con tratamientos de ozono. Todos los procedimientos son realizados por personal calificado que garantiza un ambiente limpio y agradable, no solo para los clientes, sino también para los trabajadores.

Desinfección especializada con tratamientos de ozono Grupo Sileb tiene centralizados todos los servicios de limpieza y mantenimiento en un solo lugar. Su personal capacitado tiene todo el conocimiento técnico con relación a los productos químicos a utilizar en cada área y qué maquinaria utilizar. Son conocedores de tratamientos para la recuperación de los suelos, tienen más de 20 años de experiencia en el sector de jardinería y, además, destacan por la desinfección de las superficies utilizando el ozono como elemento para la eliminación de patógenos, virus o cualquier agente de infección que se produce comúnmente en lugares cerrados con amplios grupos de personas. Esta compañía presta su servicio tanto a grandes empresas como a pymes, colegios, hoteles, locales comerciales, edificios, hospitales, entre otros; ubicados en Madrid, Sevilla y en todo el territorio nacional. El objetivo es ofrecer planes integrales de saneamiento, limpieza y desinfección de calidad, ajustados a las necesidades de cada uno de los clientes, y adaptados a cómodas tarifas.

Atención integral en cada una de las áreas Desde hace más de 20 años Grupo Sileb ha atendido los requerimientos de limpieza y mantenimiento de las empresas ubicadas en Madrid, Sevilla, y el resto del país. Sin embargo, con el pasar de los años han ido evolucionando y adaptándose a la realidad con el uso de modernos equipos para perfeccionar la calidad del trabajo. En lo que a empresas se refiere, los especialistas llevan a cabo una limpieza integral de oficinas, saneamiento y desinfección de las salas de baño, suministros y reposición de productos higiénicos, mantenimiento de las zonas comunes y aseo de cristalería. Estas funciones se realizan con procedimientos cuidadosos que evitan la interrupción de las actividades laborales que se están desempeñando en el área, y varían de acuerdo a las condiciones en las que se encuentra el lugar.

En su página web se encuentran las formas de contacto disponibles para hacer la solicitud de sus servicios de mantenimiento integral. Además, cuenta con sedes en Madrid y Sevilla, donde están dispuestos a atender los requerimientos de sus clientes de forma personalizada.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.