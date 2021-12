Desatascos y obras de pocería con asistencia inmediata en la Comunidad de Madrid Comunicae

martes, 28 de diciembre de 2021, 10:49 h (CET) Uno de los servicios más demandados en Desatrancos Serlial es el de los desatascos, limpieza de tuberías y video-inspección El invierno es una estación en la que conviene prestar especial atención a temas como las cañerías, los olores y los atascos y demás problemas que se producen tanto en hogares como en cualquier colegio o edificio en general a consecuencia de, por un lado, la posible falta de uso del agua, por ejemplo, y el no haber llevado una correcta limpieza y cuidado de las mencionadas. Así como, por otro lado, la época de lluvias que empieza a arrancar y produce las muchas veces irremediables inundaciones.

En esta línea, conviene tener a mano el contacto de algún profesional y/o empresa de confianza para solucionar de manera eficaz estos percances más que habituales. Uno de los servicios más demandados en Desatrancos Serlial, es el de los desatascos, limpieza de tuberías. Con el plus de su servicio 24 horas de urgencia con lo último en tecnología (incluso inspección con cámara de televisión) para cualquier interesado dentro de la Comunidad de Madrid y alrededores a través del teléfono 916540094. Porque hay temas que no pueden esperar.

Además, disponen de un departamento técnico encargado de realizar diferentes reparaciones en las redes de saneamiento de agua fecal en mal estado. Y, como especifican desde Serlial, "dentro de nuestros servicios de pocería destacamos la reparación de arquetas, rehabilitación de pozos, reconstrucción de galerías, construcción de nuevas arquetas, limpieza/vaciado de fosas sépticas, sustitución de tuberías PVC, colocación de tapas herméticas, galerías visitables y picado de zanjas".

Desatascos SERLIAL S.L. es una empresa de servicios de limpieza y obras de pocería, expertos en desatrancos y videoinspección de tuberías y redes de alcantarillado. Y más allá de su servicio de 24 horas, desde Serlial siempre garantizan un traslado inmediato para cualquier problema de inundación.

