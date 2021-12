'Sinvello!' revoluciona con el láser de diodo 2.0 el sector de la depilación Comunicae

martes, 28 de diciembre de 2021, 10:25 h (CET) Digitalización, servicio de calidad y precio es la base de este negocio que cerrará 2021 con cerca de una treintena de centros en el territorio nacional “El éxito sólo va por delante del trabajo en el diccionario”. Una frase reveladora que destila cierta ironía y que sigue acompañando la trayectoria de Sinvello! desde sus comienzos hasta hoy. Comienzos que se basaron, además de en el trabajo, en el estudio de la aparatología estética a profesionales del sector, llegando así a tener un profundo conocimiento de las últimas tecnologías en depilación láser de diodo existentes en el mercado. Sinvello!, vio la posibilidad de acercar la tecnología más puntera en depilación al cliente final. El instinto empresarial y la capacidad de análisis y trabajo hicieron que se gestara en 2018 el primer modelo de negocio de Sinvello!, a través de su primer centro propio en Córdoba.

Sinvello! siempre trabaja para acercar la última tecnología de la depilación láser de alta calidad a todo tipo de consumidores, ofreciendo unos precios adecuados, un servicio Premium y una ubicación más accesible, a pie de calle. Cuatro pilares fundamentales que consolidaron la primera estrategia de Sinvello! y donde radica el éxito de la marca Apostando siempre por mejorar el servicio de depilación láser de diodo, Sinvello! quiso dar un paso más ofreciendo al cliente una herramienta única a través de la digitalización. Un elemento diferenciador que consigue que el cliente pueda formar parte de todo el proceso para llevar a cabo su tratamiento de depilación.

Expansión de Sinvello!

A comienzos de este año 2021, en plena crisis por las consecuencias económicas de la pandemia COVID-19, Sinvello! continúa creciendo y fortaleciendo su modelo de negocio. Vieron con claridad que ahora era el momento, ya que la depilación es un servicio muy demandado, el consumidor es muy constante y el crecimiento del sector de la belleza va a ser muy rápido.

Un momento de oportunidades para el cual estaban más que preparados para subir al siguiente nivel: El lanzamiento de una línea de franquicias. Y así lo confirman los frutos. En tan solo 7 meses de este año 2021 han sumado 13 centros franquiciados en nuestro país. Con ellos, un total de 25 centros Sinvello!, con la proyección de cerrar el año rozando los 30 centros.

Objetivo 2022: 60 centros en España bajo el modelo de franquicia

Bajo el modelo de franquicia, Sinvello! continúa su trayectoria ascendente con un objetivo muy claro para el próximo año: Crecer, crecer y crecer. El sector de la belleza es uno de los que más crecerán a nivel mundial, no en vano se estima que crezca un 14% hasta 2025. El nuevo enfoque de la cadena de centros Sinvello! va dirigida al autoempleo o a la inversión, modelos que creen muy viables e interesantes.

Esta línea de franquicias, no contempla un perfil establecido único que se adapte a lo que ofrecen, sino todo lo contrario. Tanto al inversor, que le plantean un modelo y le preparan un crecimiento, como al autoempleo, se le ofrece una muy buena rentabilidad. Un modelo muy accesible para cualquier tipo de franquiciado. Con estas bases, Sinvello! ya trabaja en los nuevos objetivos para 2022. Replicar este modelo de negocio irresistible, donde el cliente final se beneficie de la mayor calidad en la tecnología de depilación láser de diodo, disfrute de todo un abanico de posibilidades para acceder al servicio y elija su forma de pago. Y para ello, exportarán desde Córdoba este modelo de éxito, con el objetivo de alcanzar 60 centros Sinvello! a lo largo y ancho del territorio nacional y bajo el modelo de franquicia.

