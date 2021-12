Centro de formación online de cursos de peritaje judicial, por el IFRI Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de diciembre de 2021, 17:53 h (CET)

Normalmente, cuando las personas necesitan gestionar temas específicos sobre los cuales no tienen conocimiento, acuden a profesionales expertos para que les ayuden y no pierdan tiempo ni dinero. El número de personas conocedoras en profundidad sobre el sector judicial es muy reducido, por eso es uno de los campos más demandados.

Sin embargo, existe la posibilidad de formarse y capacitarse para realizar diferentes peritos judiciales en campos inmobiliarios o contables, con el apoyo del Instituto de Formación y Reciclaje Internacional (IFRI). Este centro ofrece cursos especializados y calificados en estas temáticas de manera online y a precios muy asequibles.

Peritos judiciales Un perito, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), es un “experto o entendido en algo”. Por lo tanto, es la persona ideal para asesorar, realizar trabajos de informes o investigación en torno a temas y aspectos específicos para facilitar la toma de decisiones o el avance de proyectos. Esta labor, al ser realizada por un experto, debe ser objetiva e imparcial.

El Instituto de Formación y Reciclaje Internacional (IFRI) es un centro de formación online certificado a través de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), lo que permite estudios con titulación universitaria. Este instituto se centra en capacitar a personas interesadas en convertirse en expertos en áreas de peritaje judicial como el inmobiliario y el contable.

Los diferentes cursos de peritaje judicial disponibles en IFRI El Instituto de Formación y Reciclaje Internacional (IFRI) ofrece cursos online de peritos judiciales creados por prestigiosos profesionales con experiencia en diferentes actividades económicas y del mundo jurídico, con el fin de trasmitir sus conocimientos a los estudiantes. Los principales cursos son:

Peritaje judicial básico Este curso de peritaje judicial es necesario para los profesionales que tengan estudios especializados. Contiene todas las instrucciones básicas que se deben conocer e implementar para trabajar como perito. El curso, de dos meses de duración, está dirigido por expertos con experiencia acreditada.

Peritaje judicial económico contable En este curso se mezclan enseñanzas teóricas y prácticas. Se ofrecen las técnicas básicas y se complementan con casos prácticos reales. Quien obtenga el título podrá desempeñarse en peritajes de herencias, divorcios, patrimonio y valoraciones, entre muchos otros.

Peritaje judicial inmobiliario Con una modalidad 100 % online y una duración de cien horas, este curso pretende enseñar los conocimientos básicos para aquellas personas que, dentro del mundo inmobiliario, quieran dedicarse a auxiliar del juez o abogados de las partes en las actuaciones judiciales, entre otros.

Todos los cursos de peritaje judicial ofrecidos por IFRI cuentan con una acreditación por la Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales que posibilitará, a los estudiantes que hayan finalizado los requisitos, figurar en las listas judiciales de las provincias que elijan.

