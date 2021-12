Cerca de 7 millones de viviendas españolas han sufrido daños por eventos climatológicos, según Línea Directa Comunicae

jueves, 23 de diciembre de 2021, 17:52 h (CET) El 27% de los hogares españoles asegura haber tenido algún incidente en su hogar en la última década como consecuencia de un fenómeno atmosférico adverso. Los incidentes atmosféricos más comunes en España: daños por viento (40%), inundaciones por lluvias (39%), daños por granizo (24%), por nieve (18%), por rayos o tormentas eléctricas (12%) y daños sísmicos (6%) Más de la mitad de los daños en los hogares españoles causados por catástrofes naturales en los últimos 10 años han sido cubiertos por las aseguradoras, siendo los incidentes relacionados con el viento los más comunes, y los daños por seísmo, los menos.

El cambio climático es el principal motivo del aumento de los fenómenos atmosféricos para un 65% de los españoles y, de hecho, un 24% asegura estar dispuesto a contratar un seguro de hogar debido a estos eventos climatológicos.

Según la encuesta, 8 de cada 10 españoles cuenta con un seguro de hogar, aunque menos de la mitad conocen bien cuáles son sus coberturas y el alcance de las mismas. Además, casi el 80% afirma que el principal motivo para disponer de seguro es que la casa es el bien más valioso que tienen y lo consideran necesario para cubrir posibles daños.

Los hogares de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla y León aseguran ser los que más daños por fenómenos de la naturaleza han sufrido en la última década, mientras que en el lado opuesto se sitúan los asturianos, vascos y navarros.

Canarias es la región con más viviendas sin asegurar pese al incremento de las catástrofes naturales. Por esta razón, también es la comunidad en la que más familias se plantean ahora contratar una póliza de hogar. Las DANAS o Depresiones Aisladas en Niveles Altos, las Tempestades Ciclónicas Atípicas (TCA) como Klaus, Flora o Xynthia, la gran nevada producida por la borrasca Filomena o la erupción volcánica que aún sigue activa en La Palma son fenómenos de la naturaleza que han tenido efectos devastadores en los últimos tiempos en España. Como consecuencia de ello, muchas viviendas de familias se han visto afectadas. Aunque estos son algunos ejemplos de los fenómenos más extremos, todos los años se producen eventos atmosféricos que, sin ser tan devastadores, tienen un gran impacto en los hogares españoles.

Con el objetivo de conocer cómo afectan los eventos climatológicos a las familias y de concienciar sobre el aseguramiento de los hogares españoles, la División de Hogar de Línea Directa ha elaborado el informe ‘El impacto de los fenómenos atmosféricos en el seguro del hogar desde una perspectiva social’. Entre las principales conclusiones destaca que el 27% de los hogares españoles han estado afectados, de alguna forma, por un evento climatológico en los últimos 10 años, lo que equivale a cerca de 7 millones de viviendas según la estimación del parque de viviendas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Entre estos daños por incidentes atmosféricos, los más comunes son por viento (40%), inundaciones por lluvias (39%), daños por granizo (24%), por nieve (18%), por rayos o tormentas eléctricas (12%) y daños sísmicos (6%). Aunque es cierto que perder la casa como consecuencia de una inundación es el fenómeno más temido por parte de los españoles con un 26%, seguido muy de cerca por los terremotos (25%), huracanes (16%), rayos o tormentas eléctricas (16%), nieves (10%) y granizo (8%).

Murcia y las Castillas, las más afectadas por el clima

Por Comunidades Autónomas, los murcianos son quienes aseguran haber sufrido algún siniestro en su hogar en mayor medida como consecuencia de un fenómeno atmosférico o climatológico durante la última década (44%), siendo más de la mitad daños por inundaciones relacionadas con lluvias; seguidos de los habitantes de Castilla-La Mancha (36%) y Castilla y León (30%).

Por otro lado, las Comunidades Autónomas que menos incidentes en el hogar han sufrido son Asturias (20%), País Vasco (18%), y Navarra (17%).

En cuanto al no aseguramiento en el territorio español, destaca que la mitad de las provincias más afectadas por catástrofes naturales son también aquellas que tienen más viviendas sin asegurar que el resto de España. En el caso de Canarias, se trata de la región con más viviendas sin asegurar pese al incremento de las catástrofes naturales, y los habitantes de este archipiélago son quienes tienen un mayor desconocimiento de las coberturas del seguro. Por esta razón, también es la comunidad donde más familias que actualmente no cuentan con seguro se plantean contratar una póliza de hogar.

El papel del seguro del hogar en los fenómenos atmosféricos

Entre aquellos españoles que han sufrido algún incidente en su casa por un fenómeno atmosférico o climatológico en los últimos 10 años, más de la mitad fueron cubiertos por sus aseguradoras. El seguro del hogar cubre, habitualmente, los daños producidos por rayo, viento, lluvia, nieve, inundaciones o pedriscos siempre y cuando se consideren riesgos ordinarios y no extraordinarios (es decir, que la intensidad se encuentre dentro de los límites establecidos en las pólizas). En este sentido, y según el estudio, los que más cobertura han tenido son los daños por viento: un 55% de los casos los asumieron las aseguradoras.

En este sentido, 8 de cada 10 españoles tiene contratado un seguro para su vivienda según la encuesta realizada, aunque solo el 42% afirma conocer con detalle las coberturas contratadas y su alcance. Esto significa que el 20% del parque de viviendas está sin asegurar, lo que equivale a 5,3 millones de hogares según la estimación realizada a partir de los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Además, casi el 80% de los encuetados asegura que el principal motivo de contar con un seguro es porque su casa es su bien más valioso y lo consideran necesario para cubrir posibles daños. Aun así, aseguran que las coberturas que más valoran son: daños por agua (73%), seguido de la responsabilidad civil (70%) y la cobertura de robo (67%).

Por el contrario, si se analizan las causas del no aseguramiento del hogar, los encuestados señala que se debe a motivos económicos. De hecho, el 40% afirma que se trata de un coste añadido que no pueden asumir, opinión que contrasta con el hecho de que la vivienda sea el bien principal del patrimonio de los españoles y que el seguro del hogar tenga una prima media más económica que el seguro de coches, hasta casi un 40% de diferencia: 213€ en hogar frente a 340€ en coches, a cierre del tercer trimestre de 2021.

La función del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS)

En el año 2020, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) abrió casi 139.000 expedientes para indemnizar los daños producidos por riesgos extraordinarios de catástrofes naturales, siendo el 97% debido a inundaciones y Tempestades Ciclónicas Atípicas (TCA). Además, el coste medio por siniestro de los daños ocurridos en los bienes en la última década fue de 1.661 euros por TCA, 6.558 por inundación y 16.267 por terremoto, según la última estadística publicada de riesgos extraordinarios de esta institución. Estas cifras ponen de manifiesto la magnitud de estas catástrofes en España.

A pesar de la importancia de este organismo, según la encuesta realizada, el 41% de los españoles advierte no conocer el Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que desempeña múltiples funciones. Entre ellas, la cobertura de riesgos extraordinarios: las catástrofes naturales (inundaciones, embate de mar, tempestad ciclónica atípica, terremoto, erupciones volcánicas…) y las causadas por el hombre (terrorismo, tumultos populares, acciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, etc.)

Otra de las conclusiones es que tan sólo 2 de cada 10 españoles conoce realmente cómo se financia esta entidad, que se sufraga, entre otros ingresos, con los recargos que se aplican a la mayoría de las pólizas de seguros. El Consorcio tiene, por tanto, un patrimonio propio y distinto al del Estado y no depende de los presupuestos de ninguna Administración Pública.

Asimismo, según la encuesta, el 40% piensa erróneamente que estaría cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros en caso de una catástrofe, aunque no tenga una póliza contratada para su hogar. Es importante destacar que esto no es así, dado que es necesario contar con una póliza previa para poder recibir la indemnización por parte del Consorcio de Compensación de Seguros.

Si, por ejemplo, ocurre una gran inundación provocada por lluvias torrenciales o una Tempestad Ciclónica Atípica, las personas que cuenten con una póliza de seguro pueden reclamar ante el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) dado que estos daños han sido producidos por estos fenómenos, que se consideran riesgos extraordinarios, al margen de las pólizas habituales de hogar. El CCS desembolsó un total de 200,84 millones de euros por inundaciones y TCA en el año 2020.

Si, en cambio, ocurre una nevada será la aseguradora quien se haga cargo del siniestro ocurrido, cualquiera que sea su intensidad y siempre que se deba a los desprendimientos o exceso de peso por nieve acumulada en tejados o similares. Esto es así dado que los siniestros por nieve, como fue el caso de la borrasca Filomena, no se consideran riesgos extraordinarios sino ordinarios. De hecho, la factura de los daños cubiertos por las aseguradoras fue de 230 millones de euros destinados a cubrir los daños ocasionados por Filomena por los desperfectos producidos en inmuebles y vehículos.

Cambio climático e incremento de los fenómenos atmosféricos

En cuanto a este incremento de los eventos atmosféricos, según la encuesta realizada, el 65% de los españoles creen que se deben directamente al cambio climático y lo que más les preocupa en este sentido son las inundaciones (53%), la elevación del nivel del mar (53%) y la extinción de especies animales y vegetales (53%).

Pese a esta inquietud, solo el 36% de los españoles están preocupados por reducir el impacto medioambiental. En concreto, entre quienes toman medidas para reducirlo, las más populares son el uso de bombillas de bajo consumo (73%) y el reciclaje (72%).

Ante esta situación, un 24% afirma que contratará un seguro de hogar debido a los eventos climatológicos, ya que no dispone de uno y lo ve cada vez más necesario, mientras que el 40% de los que ya disponen de un seguro de hogar valora aumentar las coberturas.

Para Mar Garre, Directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora: “el auge de fenómenos atmosféricos en los últimos años está causando también un aumento en la preocupación de muchas familias. Con este informe, Línea Directa ha querido analizar cómo han afectado estos fenómenos a los hogares españoles en los últimos años, dar a conocer las distintas coberturas de protección, así como concienciar sobre la importancia de estar protegido con un seguro ante cualquier situación adversa que se produzca en el hogar”.

