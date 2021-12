Rinomodelación con ácido hialurónico de la mano de la Dra. Lizeth Alba

En los últimos años, el avance imparable de la medicina y la cirugía estética ha permitido que para realizar ciertos tratamientos, no sea necesario para los pacientes pasar por el quirófano. En lo que refiere al rostro, uno de los procedimientos estéticos más demandados es la rinomodelación, un tratamiento que mediante sustancias absorbibles por el organismo, posibilita realizar pequeñas modificaciones de la nariz y corregir diferentes imperfecciones. De esta manera, los pacientes obtendrán como resultado final una forma de la nariz mucho más equilibrada con el conjunto del rostro, sin la necesidad de pasar por una cirugía plástica.

Las personas que estén descontentas con el aspecto de su nariz o que simplemente deseen perfeccionar su apariencia, encontrarán en la consulta de la Dra. Lizeth Alba, situada en Valencia, una gran opción para someterse a un tratamiento estético como la rinomodelación, en el que es experta esta profesional.

¿En qué consiste la rinomodelación? Este tratamiento se realiza con anestesia local y tiene una duración aproximada de 30 minutos. Mediante microinyecciones de un material absorbible por el organismo como es el ácido hialurónico, la Dra. Lizeth Alba es capaz de corregir en este procedimiento estético pequeñas imperfecciones y desviaciones de la nariz y mejorar estéticamente el caballete y posibles asimetrías de carácter leve.

Los resultados conseguidos gracias a la rinomodelación durarán entre 10 y 14 meses. Una vez pasados los efectos de la intervención estética, el paciente deberá repetir de nuevo el tratamiento para volver a percibir la mejora o corrección de su nariz.

La rinomodelación surge como un método alternativo a la rinoplastia, no sustitutivo, puesto que no tiene la capacidad de modificar ni corregir de forma fija la estructura nasal tal y como se consigue mediante la rinoplastia. Se trata de una excelente opción para aquellas personas que quieren cambiar el aspecto de su nariz sin pasar por el quirófano, algo que en la mayoría de casos echa para atrás e impone.

Además de tratarse de una intervención que no conlleva quirófano, la otra gran ventaja de la rinomodelación es el tiempo de recuperación del paciente, que resulta prácticamente inexistente. Los resultados se podrán percibir de manera inmediata y no harán falta vendas, puntos, heridas ni ningún otro tipo de curas. Lo único que notarán los pacientes tras el tratamiento será una pequeña inflamación de la zona durante un máximo de 3 horas y los cuidados requeridos serán mínimos: aplicar algo de hielo, no utilizar gafas que apoyen en la zona tratada o tomar algún antiinflamatorio.

