Aacore Supply dispone de una amplia gama de compresores frigoríficos

En los negocios donde se requiere preservar el producto a través de la refrigeración, es importante contar con una asistencia capacitada que responda a las necesidades que demandan este tipo de servicios.

Aacore Supply es una empresa especializada en compresores frigoríficos, que ofrece sus servicios a fruterías, supermercados, tiendas de alimentación, floristerías, carnicerías, pescaderías, etc.

Su servicio de fabricación de cámaras frigoríficas se adapta a las necesidades del cliente y los productos están listos para salir de fábrica pasadas las 72 horas desde la solicitud del cliente. Además, ofrece soporte telefónico en varios idiomas: inglés, español, francés y árabe.

Garantías en refrigeración En el sector alimentario, el frío es la clave para preservar los productos y ralentizar el crecimiento de bacterias que deterioren los alimentos. Lo mismo ocurre con tiendas que venden flores, que requieren de un óptimo sistema de refrigeración para mantener vivas las plantas.

Este tipo de servicios también se utiliza en el sector farmacéutico y médico. Las bajas temperaturas ayudan a conservar medicamentos o productos durante un tiempo mayor al que permanecerían en condiciones ambientales normales.

Por ello, para solicitar el suministro de estos compresores se necesita un equipo que ofrezca, entre otras cosas, calidad y garantías, cualidades que Aacore Supply posee. Sus productos tienen 1 año de garantía, aunque muchos otros disponen de 2, lo que le ha permitido a la empresa posicionarse y ganar un espacio importante en el mercado.

Todo lo necesario para una buena refrigeración Otro de los beneficios que brinda Aacore Supply son sus precios. Sus productos son de calidad y están adaptados a la vanguardia tecnológica. Además, la empresa es una de las mayores distribuidoras del mercado en la actualidad.

Con Aacore Supply, se puede construir y mantener un sistema de refrigeración en óptimas condiciones. Su equipo de especialistas realiza todo el proceso de ejecución, brindando asesoría y ofreciendo toda la experiencia que ha ganado en el área desde el año 1998 hasta ahora.

En cuanto a compresores frigoríficos, Aacore Supply destaca por su amplia variedad: herméticos, semiherméticos, de tipo abierto, de vehículos, etc. La compañía dispone de soluciones para todas las necesidades y gustos. En su página web, hay sistemas de refrigeración prácticamente para cualquier negocio (panaderías, pastelerías, floristerías, fruterías, pescaderías, carnicerías, etc.). Además, Aacore Supply cuenta con un equipo especializado que ofrece garantías y calidad en sus productos.

La oficina central de la empresa se ubica en Valencia, donde su equipo realiza entregas en todo el territorio. Por otro lado, existe otra oficina de representación en Florida, Estados Unidos.

