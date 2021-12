Razones por las que usar prótesis flexibles, Deflex las enumera Comunicae

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 12:20 h (CET) La ausencia de metal y la coloración natural de los materiales producen en el paciente un efecto psicológico positivo, con una mayor y más rápida aceptación de la prótesis Las prótesis dentales flexibles hacen referencia a un tipo de prótesis removibles, es decir, de quitar y poner, y confeccionadas por un material flexible tal como el Nylon.

Un material semi-flexible, que le proporciona propiedades elásticas y flexibles muy buenas.

Las prótesis flexibles han ido evolucionando en su forma de confección y ahora presentan múltiples ventajas.

Hace algunos años, las prótesis conocidas en el mercado como prótesis flexibles estaban volviéndose impopulares y parecían dirigirse hacia la extinción a causa del uso de materiales demasiado flexibles -clínicamente desfavorables- y con excesiva porosidad, lo cual determinaba una vida breve de la prótesis en boca.

Fue entonces cuando la empresa Deflex renovó el concepto de “prótesis flexibles” gracias al desarrollo de un polímero termo-plástico semi-rígido, proponiendo y sosteniendo que la flexibilidad tenía que ser la mínima necesaria, y recordando que una prótesis parcial debe respetar las unidades funcionales de soporte, fijación y estabilidad.

Esto provocó una verdadera revolución en lo referido a las prótesis inyectadas, y permitió un salto evolutivo en el área de las prótesis dentales removibles, que ganaron en estética y funcionalidad.

Las prótesis flexibles, a diferencia del resto, no utilizan ganchos de metal o piezas de acrílico, si no que están hechas de una resina especial a base de nylon o un polímero termoplástico que es muy flexible y casi invisible.

Además, su colocación es en la fijación en forma de “embudo o chupón”, creada sobre las encías, por lo que pueden ser usadas en algunos pacientes con enfermedades dentales, dado que no dependen de una pieza dental para fijarse.

Son hipoalergénicos.

Son estéticos.

Son indeformables.

Ejercen presión natural.

Gran resistencia a roturas y microfisuras. Según Deflex, expertos en prótesis dentales flexibles, la comodidad es la mayor ventaja y los pacientes a menudo consideran que masticar es más fácil que utilizar las prótesis habituales.

