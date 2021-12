Limpieza Pulido: "Los productos de calidad pueden evitar y reducir muchos contagios, infecciones y alergias" Comunicae

martes, 21 de diciembre de 2021, 15:37 h (CET) Muchas empresas de limpieza y hogares no limpian y desinfectan las estancias, las superficies y objetos con productos de calidad u homologados. Esto conlleva una serie de inconvenientes como un mayor contagio e incluso infecciones y alergias Aunque la limpieza no esa una actividad precisamente divertida, sí es una actividad imprescindible. Limpiar y desinfectar el hogar, el sitio de trabajo o cualquier lugar por donde transitan las personas es un trabajo importante y si se realiza correctamente mejora significativamente la calidad de vida del ser humano. Sin embargo, una desinfección y una buena limpieza no se puede llevar a cabo de forma correcta y eficaz sin invertir en productos de calidad, que desinfectan y desodorizan el hogar o el puesto de trabajo reduciendo al máximo la existencia de microorganismos. Según un estudio de la OMS, en un hogar o en un puesto de trabajo pueden abundar microorganismos sospechosos de provocar la gripe, la gastroenteriris, resfriados, salmonella, listeria y microorganismos como la levadura, el moho, estafilococos, materia fecal y E.Coli. La lista de bacterias y virus puede ser incluso más larga.

Es por este motivo que Limpieza Pulido, una empresa que lleva más de 20 años suministrando productos y utensilios de limpieza y desinfección, advierte sobre la importancia de utilizar productos de alta calidad. “La mayor ventaja de emplear solo productos de calidad en la limpieza es el gran ahorro de dinero que se produce a largo plazo. Aunque a priori los productos de calidad pueden ser más caros, también suelen tener una concentración más alta, por lo que, podrás diluirlos en agua y su duración será mucho mayor. Otra ventaja que puede que te estés perdiendo son los estándares de limpieza y seguridad establecidos por la administración a la hora de desinfectar”, explica Limpieza Pulido.

Por lo tanto, la ventaja principal de los productos de Limpieza Pulido es que su alta concentración y su composición de alta calidad aportarán un gran ahorro. Un ejemplo de ello son los guantes de limpieza. Está claro que en un principio resultan más baratos, pero si estos se rompen después de un uso, a largo plazo será necesario invertir en más unidades. Esto no ocurre con los productos de Limpieza Pulido, que aportan una mayor resistencia, durabilidad y protección.

Por otra parte, no todos los productos tienen la fórmula correcta. La efectividad de los productos de Limpieza Pulido es mucho mayor gracias a su alta calidad y se conseguirá eliminar por completo los gérmenes y bacterias. Estos productos cumplen con la normativa y son completamente homologados para la correcta desinfección de las superficies. Mantener el hogar libre de bacterias y microorganismos es, a día de hoy, una de las principales prioridades. Limpiar y desinfectar las superficies con un producto que no hace bien su trabajo supone un alto riesgo de contagio.

