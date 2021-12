Redkom: "La inversión en el mantenimiento informático es rentable para las empresas e incluso tiene un retorno de inversión" Comunicae

martes, 21 de diciembre de 2021, 08:01 h (CET) En un mercado en el que hay una gran y agresiva competencia empresarial en todos los sectores, es fundamental destacar dentro de cada ámbito. La optimización y actualización de los sistemas informáticos podría ser ese punto a favor de las empresas que consiga el objetivo de destacar Actualmente, una gran mayoría de empresas considera el mantenimiento informático como una tarea extra que se debe cumplir de vez en cuando y retomar cuando sea estrictamente necesario. Un gasto que, si no aparece una avería grave, la mayoría de las empresas se ahorran y no dan la suficiente importancia. Sin embargo, las empresas están cada vez más informatizadas y basan gran parte de su trabajo en los medios digitales. Es por este emotivo que el mantenimiento informático se hace imprescindible.

Redkom es una empresa que lleva desde hace más de 26 años dedicándose al mantenimiento informático, a la asistencia in-situ, la asistencia técnica remota, hosting, reparación de ordenadores, recuperación de datos y mucho más. Desde el 1995 Redkom afirma que el mantenimiento informático es una asignatura pendiente de las empresas y recalca la importancia de este activo rentable. Redkom afirma a las empresas que les saldrá rentable contar con un equipo técnico tanto de forma frecuente para optimizar sus equipos, como de forma puntual, para arreglar cualquier avería urgente.

“Nuestros clientes han visto, a largo plazo, un gran aumento en su productividad al contar con nuestro mantenimiento informático periódico. En muchas ocasiones hemos observado como los empleados pierden su tiempo, tiempo que podrían dedicar a su puesto de trabajo, en arreglar averías y problemas informáticos. Cuando los ordenadores no tienen un mantenimiento y una optimización adecuada los empleados perderán su precioso tiempo esperando que sus equipos se arreglen. También es posible observar un descenso en la productividad debido a equipos que funcionan lento y que no rinden correctamente” explica Redkom.

Según Redkom, un equipo bien optimizado y actualizado funcionará de manera fluida, ágil y a pleno rendimiento. Así es como las empresas aumentarán la productividad de sus empleados. Esto, que en un principio puede parecer algo positivo, pero sin una importancia transcendental, a largo plazo puede posicionar a la empresa en un nivel muchísimo más alto que la competencia, que no tendrá sus equipos actualizados y al día.

Otro gran beneficio del que disfrutarán las empresas que cuenten con el mantenimiento de Redkom, además del ahorro de tiempo a la hora de reparar una avería, es la prevención de las mismas. Se trata de un gran ahorro por lucro cesante, es decir, un ahorro de ese dinero que las empresas dejan de producir durante el tiempo que sus ordenadores están averiados. El ahorro también se ve reflejado cuando se evitan pérdidas de datos, problemas que las empresas, en muchos casos deben recompensar económicamente a sus clientes.

