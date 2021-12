Una amplia variedad de pepitos en Lara Grill Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de diciembre de 2021, 14:02 h (CET)

Uno de los mayores placeres es probar comida de cada rincón del planeta. Sin embargo, muchas veces puede resultar difícil comer platos típicos de otros países sin viajar.

Ubicado en Madrid, el restaurante Lara Grill incluye en su carta una amplia variedad de platos, que van desde una increíble fusión de platos callejeros al estilo gourmet hasta los exquisitos tequeños venezolanos que han logrado calar entre los favoritos de los comensales, brindando la posibilidad de conocer platos de Venezuela en España. De esta manera, recopila sabores de distintos lugares del mundo, creando y mejorando platos exclusivos como los pepitos de fabricación casera o las hamburguesas, que hoy por hoy se establecen como los platos estrellas del restaurante.

Lara Grill: innovación en comida rápida Lara Grill es una empresa dedicada a la preparación y comercialización de un tipo de comida especial conocida bajo el concepto deFood Porn y Slow Street Food. Para la elaboración de estos platos de comida callejera gourmet solo emplean productos frescos y salsas caseras, sin añadir conservantes ni aditivos químicos. Además, todos los platos de Lara Grill, incluyendo las salsas, son de elaboración propia y están inspirados en recetas caseras. Uno de los platos más solicitados por los clientes son los pepitos, los cuales incluyen una guarnición de ensalada mixta, bastones de boniato fritos, patatas fritas caseras y aros de cebolla. La gran variedad de pepitos que aparecen en el menú garantiza la satisfacción del paladar de todos los clientes.

¿Cuáles son las especialidades en pepitos de Lara Grill? El restaurante de comida rápida Lara Grill se caracteriza por ofrecer platos estrella de la gastronomía callejera venezolana. Los pepitos, originarios del estado Lara, son unas de las especialidades del menú en el que se incluyen una gran variedad de estos. Se trata de un sándwich que se prepara con un pan conocido como “canilla” y con ingredientes muy variados como vegetales, carne o pollo y salsas caseras, propias del restaurante. Estos también pueden hacerse con pan sin gluten, para que todas las personas puedan disfrutar de este platillo. Además de estos, el restaurante ofrece múltiples propuestas de hamburguesas para todos los gustos, ya que entre las opciones se encuentra la Tekeburger, que incorpora los tradicionales tequeños venezolanos y que es una de las favoritas de la casa, o la Veggissima, una opción vegana para los que no comen carne. Además de estas, también dispone de la hamburguesa Rib Queen, U.S, La Latina o Red Chessy, entre otras.

De esta manera, Lara Grill ha revolucionado España con sus platos de comida rápida, que se caracterizan por ser llamativos con abundancia de ingredientes, ofreciendo una opción gastronómica única, gracias a la calidad y la tradición que se desprende de cada una de sus propuestas.

