TrenLab, la aceleradora de Renfe, presenta las startups ganadoras: Greemko, Allread, Visualfy y Limmat

jueves, 16 de diciembre de 2021, 14:16 h (CET) TrenLab, la aceleradora de startups de Renfe desarrollada por Wayra España, ha presentado esta mañana las cuatro startups ganadoras de su IV convocatoria. Greemko, All Read, Visualfy y Limmat han sido las seleccionadas y, por tanto, podrán optar a un contrato de hasta un millón de euros para el despliegue de su proyecto con Renfe El presidente de Renfe, Isaías Táboas y el director general de Desarrollo y Estrategia de la compañía, Manel Villalante, han anunciado los nombres de las startups ganadoras de esta edición, que este año celebra su tercer aniversario y que ha tenido lugar en el Museo del Ferrocarril de Madrid.

Además de las posibilidades de crecimiento, la escalabilidad de las startups y el valor diferenciador que aportan al mercado, los cuatro proyectos seleccionados han sido los que mejor han tenido en cuenta los retos que se planteaban en esta convocatoria.

Unos desafíos que responden a factores como la crisis medioambiental, la constante necesidad de digitalización y adaptación de los servicios y las nuevas necesidades del cliente, entre otros: digitalización del transporte de mercancías, accesibilidad, sostenibilidad, mantenimiento ferroviario del futuro y seguridad operacional.

El reto de la sostenibilidad con mejor valoración ha sido para Greemko (Green Management Technology), que facilita la gestión ambiental de las empresas, mediante un software que permite evaluar automáticamente el desempeño ambiental incluyendo el cálculo de emisiones.

Por otro lado, el proyecto con la mejor propuesta para la digitalización del transporte de mercancías ha sido All Read, una startup deeptech basada en Computer Vision. El proyecto ofrece un software de detección, lectura y digitalización de todo tipo de códigos. Es muy útil para la trazabilidad de activos, control de accesos, lectura de contadores o control de stock en puertos, logística y empresas industriales. Además, resulta muy fácil de instalar e integrar, con muy bajos requisitos de hardware, usando una sola cámara o dispositivo móvil.

Por su parte, Limmat ha sido la ganadora del reto de mantenimiento ferroviario del futuro y seguridad operacional puesto que proporciona soluciones tecnológicas para infraestructuras y los subsistemas que las conforman, así como de los vehículos ferroviarios con el fin de ayudar a mejorar la eficiencia tanto en la fase de construcción como durante la operación y mantenimiento.

Asimismo, la que mejor ha ganado el reto de accesibilidad ha sido Visualfy, que ayuda a entidades públicas y privadas a cumplir la legislación en materia de accesibilidad acústica, a través de la IA de reconocimiento de sonidos para hacer del mundo un lugar más accesible para las personas sordas y con pérdida auditiva.

Greemko, All Read, Visualfy y Limmat podrán disponer de hasta 50.000€ para desarrollar un piloto de su proyecto, tendrán acceso a los principales inversores, y entrarán a formar parte de un programa de aceleración personalizado de seis meses en el hub de Wayra. En este periodo, contarán como mentores con los mejores profesionales, expertos y técnicos del ecosistema emprendedor y de Renfe. En función de los resultados del piloto, las startups podrán podrán optar a un contrato de hasta un millón de euros para el despliegue de su proyecto con Renfe.

Tras atraer a más de 900 startups desde su puesta en marcha, TrenLab ha acelerado ya a doce startups, que entre todas han recibido una suma de más de 16,5 millones de euros en financiación, mientras que ellas han generado 121 empleos y ya han desarrollado dos proyectos piloto con Renfe.

