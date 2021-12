Baufest cumple 30 años a la cabeza de la innovación tecnológica centrada en las personas Comunicae

jueves, 16 de diciembre de 2021, 12:24 h (CET) Baufest inició este año su expansión en Europa, apostando por la empresa española Vanadis como puerta de entrada. Como prueba de su gran compromiso con los empleados, la compañía forma parte del ranking Great Place to Work desde hace 11 años. Además, lanzó en 2021 Baufest Institute of Technology (BIT), una iniciativa que busca formar y desarrollar las habilidades de las personas en tecnología, negocios y liderazgo Baufest, consultora tecnológica internacional con foco en las personas, cumple su 30 aniversario apostando por la innovación. Desde su nacimiento, la compañía ha experimentado un importante crecimiento, pasando de ser una empresa local argentina a una multinacional que da servicio a más de 200 clientes en 50 países diferentes.

En el último año, Baufest ha apostado por España como puerta de entrada a Europa, incorporando Vanadis, compañía española dedicada al desarrollo de aplicaciones móviles, y adquiriendo parte de la escuela ESTECH, dedicada a la formación de profesionales en desarrollo Full Stack y Gaming.

“Creemos que España es una región clave para la expansión de Baufest al resto de Europa y, de hecho, prevemos triplicar la facturación en el país en un plazo de tres años desde el comienzo de las operaciones. Tenemos una filosofía de mejora continua, tanto de los procesos como de los servicios que ofrecemos, y para hacerlo posible apostamos por las personas y su desarrollo profesional mediante programas que les ayuden a adquirir los conocimientos necesarios para dar respuesta a los próximos desafíos de las medianas y grandes empresas”, indicó Alfonso Sánchez, Country Manager de Baufest en España.

Tecnología centrada en las personas

Desde su fundación en 1991, la compañía, que nació bajo el nombre de Bauhaus, ha destacado por mantenerse a la vanguarda en incorporación de tendencias tecnológicas y adelantarse a las necesidades de los negocios. Además, es reconocida por su visión única en el desarrollo de soluciones complejas de software para grandes empresas, con altos estándares de calidad y centrado en mejorar la vida de las personas que emplean esta tecnología.

“Hace tres décadas, la concepción del usuario en el centro era propia del diseño industrial y no del desarrollo de software. Fuimos precursores tomando estos conceptos de la Bauhaus y en 30 años hemos llevado esta visión un paso más allá con los Principios de Tecnología Centrada en las Personas, los cuales lanzamos durante el año pasado”, señala Ángel Pérez Puletti, CEO y fundador de Baufest.

Asimismo, Baufest lleva 14 años empleando Bauzen, un modelo de gestión que busca la mejora continua de los procesos, productos y servicios a través del cumplimiento de ocho principios basados en que las oportunidades de mejora en comunidades de práctica, sistemas de contribuciones y gestión de la calidad son infinitas.

Certificación Great Place to Work

Baufest entiende este sistema como una filosofía en la que cada Baufesiano tiene la capacidad y responsabilidad de mejorar los procesos y servicios que ofrecen, para que todos tengan la oportunidad de involucrarse en la forma en la que las cosas se llevan a cabo.

Por estas y otras razones, Baufest pertenece, desde hace 11 años, al ranking Great Place to Work, ya que tal y como explica Puletti “el ser inlcuidos responde a que en Baufest nos hemos enfocado en construir entre todos una gran experiencia de trabajo internacional, con oportunidades de desarrollo y buscando potenciar a las personas y ponerlas en el centro de nuestra actividad.”

Baufest Institue of Techology

Por otro lado, para maximizar la capacidad de Baufest como formadores y desarrolladores de talento, la compañía puso en marcha, este año, el Baufest Institute of Technology (BIT), una iniciativa que busca formar y desarrollar las habilidades de las personas en tecnología, negocios y liderazgo para brindar servicios de excelencia e incrementar su valor como profesionales.

Además, entendiendo la importancia que el sector logístico tendrá en los próximos años y la necesidad de contar con profesionales con alto perfil tecnológico en diferentes países, en 2019 Baufest adquirió TransSolutions, empresa de software peruano-estadounidense enfocada en soluciones para transporte y logística.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.