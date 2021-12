Code2brain es la empresa especializada en la programación para niños Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Actualmente, la programación es un área de estudio tan importante como las matemáticas porque el software está presente en casi todos los sectores como el industrial, médico, educativo, de entretenimiento etc. Esto se debe a que permite mejorar la eficiencia de sus procesos.

Por esta razón, nació Code2brain, una empresa dedicada a la programación para niños, que enseña a los más pequeños cómo programar cualquier aplicación y sistema de software. Code2brain ha destacado en España por su misión de preparar a los profesionales y líderes del futuro, para que sean capaces de emprender en el mundo digital.

¿Qué es Code2brain? Los fundadores de Code2brain son Helena y Enrique Gutiérrez, dos hermanos que aman la tecnología y la enseñanza. Enrique, desde los 14 años, ya había realizado su primer programa de software, el cual le ayudó a mejorar su habilidad para resolver problemas y tomar decisiones. Su profesión es la ingeniería aeronáutica y su vocación es enseñar a otros sobre sus habilidades y conocimientos adquiridos.

Helena también es ingeniera aeronáutica, amante de la enseñanza y su misión es transmitir a los jóvenes su pasión por la tecnología y experiencia del mercado digital. Además, posee su propia empresa de consultoría Share PLM que ayuda a otras compañías a implementar sistemas de gestión de datos. La pasión de ambos hermanos por la tecnología y la enseñanza los llevó a formar Code2brain, un lugar donde los niños aprenden a crear su primer programa de software. Se imparten cursos y mentorías online de 8 lecciones durante 8 semanas, donde los pequeños escribirán códigos para desarrollar su primera aplicación, web o videojuego.

La empresa Code2brain y la importancia de aprender a programar Helena y Enrique, desde pequeños, estaban conectados con la tecnología y el mundo de la programación se pasaban el día experimentando y descacharrando los ordenadores de su padre. Ahora, ambos quieren ayudar a los niños de hoy a crear una conexión con el entorno digital y despertar ese amor por la tecnología que estos profesionales conservan aún en la actualidad.

Por otro lado, el mercado laboral cada vez exige más de profesionales que tengan conocimiento y experiencia en la programación de software. Por este motivo, en Code2brain, enseñan programación online para niños, preparándolos para un futuro donde saber programar será la habilidad más buscada en todo el planeta.

Por otra parte, estos conocimientos son cruciales para cualquier pequeño, ya que ayudan a desarrollar un pensamiento analítico y creativo, tomar decisiones por uno mismo, aprender a resolver problemas usando la lógica, etc.

Code2brain es una plataforma de cursos online donde enseñan a los niños cómo programar mientras se divierten y desarrollan aplicaciones creativas y emocionantes. Sus fundadores, Enrique y Helena Gutiérrez quieren transmitir a los jóvenes la pasión por las tecnologías de la información y prestarles las herramientas necesarias para estar preparados para el mercado laboral de hoy en día.

