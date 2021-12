Eneko Díaz pone letra y música a sus propias vivencias

Nuevos talentos se incorporan al panorama musical español, como es el caso del joven artista y compositor navarro, Eneko Díaz que presenta el tema Monedita a mis pies, una balada pop bajo la producción del prestigioso compositor y productor Juan Ewan, ex componente de El Sueño de Morfeo y compositor de temas como Bailemos de Dani Fernández.

Su nueva composición musical hace alusión a lo vivido por el propio artista, cuando en 2018 decidió literalmente dejarlo todo, para salir a la calle guitarra al hombro para acompañar con su música y amenizar a los numerosos viandantes, que transitan a diario por los rincones más emblemáticos y concurridos de Madrid.



Eneko, que cursó un grado superior de Educación infantil, y que posteriormente se graduó como profesor de primaria, siempre tuvo claro, que quería dedicarse a la música. Por aquello del arraigo cultural, que identifica tocar en la calle con el acto de mendigar, en un principio sus padres se mostraron reticentes a ese cambio tan drástico, de “aparcar” la docencia para dedicarse a llenar las calles de música. Esta reticencia inicial, paso posteriormente a una etapa de expectación. En palabras de Eneko: “La calle es el escenario más grande en el que actuar, y donde más posibilidades tienes de llegar a la gente”.

Musicalmente hablando, sus referentes son variados, aunque se considera consumidor del Pop nacional, su abanico es amplio, y abarca desde grupos como Los Secretos, o interpretes como Mikel Erentxun, hasta más actuales como pueden ser Miki Núñez, Nil Moliner o Sofía Ellar. En definitiva prefiere música de autor con producciones que le llamen especialmente la atención.

Monedita a mis pies es un tema que formará parte de su próximo álbum de estudio en el que se encuentra trabajando actualmente junto a los mejores talentos de la industria musical y que saldrá de la mano de Pitch Music Marketing. El videoclip ha alcanzado en cinco días más de 237 mil visitas.







Eneko Díaz además acaba de terminar "Always on the road", una gira de nueve ciudades de la mano con Google & Edelvives centrada en proyectos de educación y tecnología innovadora.