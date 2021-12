PCR en Madrid urgente para viajar con la nueva normativa

Para descartar el COVID-19, la prueba PCR es tan necesaria para viajar ahora como el mismo pasaporte. Esta nueva realidad afecta a los viajeros y a todas las personas que se reincorporan a sus actividades diarias.

Es una situación que, según las autoridades, no va a cambiar en un corto plazo. Es por ello que han surgido un gran cantidad de servicios de pruebas PCR que tratan de cubrir la demanda creciente. No obstante, muchos de ellos no son los más aptos porque las realizan sin los protocolos necesarios y a veces tampoco cuentan con las instalaciones adecuadas.

Clínicas VDS realiza pruebas aceptadas por autoridades Clínicas VDS es un centro asistencial privado que se ha especializado en la realización de pruebas PCR en Madrid. Llevan a cabo el test necesario para viajar, acorde a las exigencias de las aerolíneas y las autoridades de distintos países. Con su certificado homologado garantizan que nadie perderá su vuelo por no cumplir con este requisito obligatorio.

Este centro médico ha tenido que habilitar un servicio de pruebas PCR en Madrid urgente las 24 horas del día, con entrega de resultados en dos horas. Muchos de sus pacientes son pasajeros que han sido rebotados de los aeropuertos por no contar con una prueba válida. Por esta razón, llegan hasta la clínica a cualquier hora, para no perder sus vuelos.

La clínica cuenta con todo un equipo de profesionales para realizar PCR urgentes, con resultados de gran confiabilidad que se entregan de forma expedita. Su personal médico acompaña a cada paciente durante todo el proceso, le prestan su apoyo y le recomiendan qué medidas tomar.

Comprometidos con la salud La vuelta a la presencialidad en los centros educativos y de trabajo también representa un reto para el sistema de salud de los países. El uso de mascarillas, el distanciamiento y el lavado frecuente de las manos parecen ser la nueva normalidad que prevalecerá en lo inmediato. Incluso, hay ciudades chinas que están retomando las cuarentenas.

En los Estados Unidos, una de las naciones más castigadas por la pandemia del COVID-19, muchos centros de trabajo pedirán pruebas periódicas a sus empleados. Lo misma política adoptarán varios colegios, debido a la fuerte oposición de muchas personas a vacunarse y de algunos gobernadores para exigir uso de mascarillas.

Muchos gobiernos están tomando nota de lo que está ocurriendo allí para tomar sus propias medidas en cuanto a la nueva normalidad. Independientemente de lo que se decida, la constante va a ser el sometimiento periódico a pruebas PCR para acceder a ciertos espacios. Hacerlo con profesionales experimentados siempre será lo mejor.