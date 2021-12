Los chupitos vuelven a estar de moda, por Commo – Espit Chupitos Madrid Sol Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 13:29 h (CET)

En Madrid, hay un lugar donde los chupitos vuelven a estar de moda, por su increíble ambiente musical y por su variado catálogo, con más de 600 referencias diferentes. Salir de fiesta con amigos y disfrutar de un rato agradable siempre es una buena opción.

Commo – Espit Chupitos Madrid Sol es un establecimiento que está revolucionando el mundo de la coctelería, gracias a sus chupitos originales. Su objetivo principal es crear momentos únicos e inolvidables para los asistentes, con la puesta en escena de sus emblemáticos shows y su ambiente de fiesta durante las 365 noches del año.

Chupitos con un sabor único En cualquier ambiente de celebración, los chupitos no pueden faltar, por ello son un clásico que nunca pasa de moda. Se caracterizan por ser bebidas alcohólicas servidas en vasos de cristal muy pequeños, que se ingieren de un solo trago y generalmente se sirven para un grupo de personas. Los chupitos son los protagonistas de las noches de fiesta, sobre todo en Commo – Espit Madrid Sol, que tiene a disposición de sus clientes más de 600 referencias exclusivas, para todos los gustos y con marca protegida.

La particularidad de este lugar es que, durante la preparación de los chupitos, se presenta un espectáculo de fuego, un juego de malabares o un show en directo, lo que permite a los asistentes disfrutar de un momento divertido y pasar un buen rato lejos de la rutina. Entre las opciones que ofrece esta coctelería, se pueden encontrar diferentes precios y una gran variedad de sabores, es decir, desde el famoso Tequila hasta las más originales combinaciones, llamadas Látigo, Vaca Loca, Cremosa, etc.

Una experiencia memorable El ambiente de fiesta que se vive todas las noches en Commo – Espit Chupitos Madrid Sol es único e inigualable, de hecho, quienes visitan la capital y llegan a este lugar se llevan consigo una experiencia memorable. El establecimiento se caracteriza por disponer de 2 plantas con un ambiente multicultural y colorido, preparado para que los grupos de amigos disfruten juntos del auténtico ritmo madrileño en un espacio cómodo y moderno.

Este local no solo se distingue de la competencia por sus chupitos y sus particulares shows, sino también por disponer de una selección de exquisitos cócteles y un servicio de botella VIP a diferentes precios, ideal para grupos grandes de personas. Quienes adquieran este servicio tendrán acceso a un área privada del lugar para celebrar la fiesta de una forma más íntima.

Las reservas están casi siempre agotadas, ya que se trata de una celebración bastante demandada. Para solicitar cualquiera de sus servicios, se puede acceder a la página web de Commo – Espit Madrid Sol o a sus redes sociales.

