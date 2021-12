‘Saber quién eres. El viaje definitivo a la libertad’, el libro de Agustín Grau para que cada persona conozca su verdadera naturaleza Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 12:46 h (CET)

La agitada rutina diaria ha provocado que muchas personas vivan de manera monótona y alejadas de su verdadera naturaleza y deseos.

En este punto de insatisfacción e inconformidad es cuando el ser humano comienza a preguntarse a sí mismo ¿Quién soy? o ¿Cuál es mi propósito de vida?. Para encontrar las respuestas a estos interrogantes, el reconocido autor Agustín Grau ha lanzado al mercado su nuevo libro Saber quién eres: el viaje definitivo a la libertad, un texto que contiene las claves necesarias para encontrar el propósito personal y los pasos para alcanzar una vida plena.

Durante toda su trayectoria, Agustín ha investigado el comportamiento de la consciencia humana y, tras años de experimentación y estudios, plantea una temática impactante y transformadora que cambia la percepción de sus lectores y les ayuda a encontrar respuestas a sus más inquietantes preguntas.

Saber quién eres, el libro de crecimiento personal y espiritual de Agustín Grau Los seres humanos vuelven una y otra vez a este planeta y a esta existencia para encontrar las claves que no han logrado descubrir. Este es el revelador argumento que propone el autor Agustín Grau en su más reciente obra Saber quién eres: el viaje definitivo a la libertad, donde revela las técnicas necesarias para que las personas encuentren su misión y propósito en la vida.

El libro responde al convencimiento del autor de que lo más importante en esta vida es descubrir la verdadera naturaleza de cada uno, la esencia de cada ser. Para ello, se plantean una serie de interrogantes que ayudan al lector a dar un salto cuántico en su evolución espiritual y personal. Estas claves le ayudarán a encontrar las respuestas sobre quién es en realidad y cuál es su verdadera misión en el mundo.

A través de relatos cercanos e historias personales, el autor también explica las razones por las cuales las personas no alcanzan la felicidad y aporta los consejos precisos para alcanzar una vida plena en 10 pasos. Durante el desarrollo del texto, las personas recibirán las recomendaciones necesarias para abandonar el estado de caos social tanto interno como externo que afecta al desarrollo de su ser. De esta manera, el ser humano podrá encontrar el estado de calma y silencio interior necesario para sentirse en mayor plenitud y bienestar.

Sobre el autor Agustín Grau es licenciado en Derecho, emprendedor, escritor y blogger. Su pasión por la escritura lo ha llevado a publicar diversos libros y artículos sobre temas de economía, emprendimiento y crecimiento personal, espiritual y profesional. Entre ellos, Libertad financiera en dos pasos, Blogging: el negocio del siglo XXI y la Fórmula del éxito, casi todos ellos best sellers en diversos momentos desde su publicación.

Recientemente, Agustín ha explorado su nueva faceta como redactor de textos más enfocados a la espiritualidad y la conciencia con su último libro Saber quién eres: el viaje definitivo a la libertad, un texto motivador y emocionante que promete convertirse en otro gran éxito del escritor.

