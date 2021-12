Purificador de aire Winix Zero S Plasma Wave para espacios cerrados Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 12:25 h (CET)

El aire se contamina habitualmente por los residuos de industrias como la petroquímica o la metalúrgica, pero también por el combustible que expulsan los vehículos. Esta situación a la larga puede provocar la aparición de trastornos respiratorios y cardiovasculares a las personas.

Para solventar este problema, Protect Soiart Distribución ofrece un nuevo purificador de aire que permite a las personas respirar un aire más puro y libre de contaminantes. Se trata del purificador Winix Zero S Plasma Wave de hasta 100 metros cuadrados, desarrollado con tecnología de punta y a un precio accesible al del mercado actual.

Muy aconsejable en estos momentos, tanto para reuniones de trabajo, casas particulares, como espacios donde hay acumulación de personas, “restaurantes, peluquerías, consultas médicas, gimnasios, etc”.

Protect Soiart Distribución: purificador de aire para un ambiente libre de contaminación Hace años que las personas han dejado de respirar un aire puro libre de toxinas, debido al tráfico y a los residuos contaminantes de todo tipo de industrias. Muchas empresas son conscientes de ello y, por eso, se han sumado a la misión de ayudar a liberar cada vez más al planeta de esta contaminación para protegerlo de sus efectos colaterales. Protect Soiart Distribución es una de estas empresas que gracias a su purificador de aire contribuye a lograr un aire más saludable.

Su purificador Winix Zero S Plasma Wave de hasta 100 metros cuadrados encaja perfectamente en cualquier hogar y cuenta con la última tecnología en eliminación de virus y bacterias. De igual manera, filtra las partículas de polvo, incluyendo las más finas como el humo de cigarrillos. Además, neutraliza por completo los gases contaminantes sin producir efectos negativos, lo cual lo hace un producto de alta calidad y valor en el mercado actual.

Otros aspectos destacados del nuevo purificador de aire de Protect Soiart Distribución La tecnología del nuevo Winix Zero filtra hasta 100 metros cuadrados en cualquier ambiente y superficie del hogar, el trabajo, etc. Los ingenieros detrás de este dispositivo electrónico se han asegurado de desarrollar una tecnología que realmente libere el aire de las toxinas en un radio de espacio considerable. Este purificador de aire también incluye un sistema de filtración de 4 etapas (prefiltro lavable, filtro de carbón, filtro HEPA True y Winix PlasmaWave). El filtro de carbón se encarga de absorber los malos olores, mientras que el HEPA True filtra hasta el 99.97% de las partículas y alérgenos del aire. Este último es un sistema que se ha hecho popular en la actualidad, ya que el filtro se lleva gran parte de las partículas en donde puede mantenerse el virus COVID- 19. Además de esto, la tecnología Winix PlasmaWave destaca por crear moléculas de hidroxilo que neutralizan cualquier virus o bacteria sin generar ozono nocivo en el ambiente.

Protect Soiart Distribución distribuye un purificador de aire que es efectivo para eliminar del aire las toxinas nocivas. Además, el filtro de este purificador permite remover pequeñas partículas donde pueden alojarse virus como el causante de la pandemia actual.

