Cómo incluir el trabajo voluntario en el currículum Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 10:21 h (CET)

El curriculum vitae es, la mayoría de las veces, la primera impresión que una empresa tiene de un potencial empleado. Por ello, lo que se incluye en ese documento determinará si el candidato pasa o no a una segunda fase de selección.

Un estudio realizado por la firma holandesa CVapp afirma que solo el 2% de los currículums pasan el primer filtro de selección laboral. La búsqueda de talentos no solo se concentra en hallar trabajadores con conocimientos técnicos, sino con soft skills que las conviertan en personas integrales y con empatía.

Cómo incluir el trabajo voluntario en el currículum CVapp es una start-up que tiene presencia en más de 12 países. Su especialidad es la creación en línea de currículums para profesionales, siguiendo las reglas y normas que están vigentes en los procesos de contratación laboral. La plataforma permite la edición y corrección de la información, añadir frases prediseñadas, revisión ortográfica y exportación al formato Word.

La experiencia les ha permitido alertar sobre un aspecto que muchos aspirantes pasan por alto a la hora de ofertar sus servicios profesionales. Se trata del trabajo de voluntariado que perfila a una persona con inquietudes sociales y preocupación por el entorno y que muestra la empatía del candidato y su interés por otras personas, la comunidad y lo que les ocurre.

Una de las recomendaciones que hace CVapp es que se incluyan las experiencias de trabajo voluntario en una sección de ‘Capacidades y Habilidades Especiales’. No es aconsejable incluirlo como experiencia profesional, a menos que se haya realizado durante mucho tiempo y el trabajo se relacione directamente con el puesto que se está buscando.

Elementos a tener en cuenta a la hora de mencionar el trabajo voluntario Lo primero que se debe evitar es mentir sobre este aspecto. Los expertos de CVapp recomiendan no ‘inflar’ las horas asociadas al trabajo voluntario ni incrementar el tiempo dedicado a este. Otro consejo es que, cuando se han hecho distintos tipos de labores altruistas, se deben enumerar en primer lugar las que más semejanza tengan con el puesto al que se aspira.

Además, resulta conveniente solicitar cartas de recomendación a las instituciones con las cuales se ha colaborado. Estas cartas servirán como soporte y darán validez a la información que se mencione en el currículum. A la hora de mencionar las experiencias, se debe hacer con un tono explícito y directo, sobre todo si se trata de acciones desconocidas y que pocos candidatos pueden ofrecer.

CVapp asegura que la inclusión del trabajo voluntario incrementa la empleabilidad, ya que expone al aspirante como un candidato con sentido social. Una persona apasionada por el trabajo en equipo y que se desenvuelve bien en este tipo de entornos. Esto puede determinar que un candidato se quede con el puesto al que ha aplicado o no.

