Repara tu Deuda Abogados cancela 93.519€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 09:00 h (CET) El despacho de abogados referente en la Ley de Segunda Oportunidad ha logrado la cancelación de más de 60 millones de euros de deuda Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Catalunya. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº50 de Barcelona (Catalunya) ha concedido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (Bepi) a MX, que había acumulado una deuda de 93.519 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso ha sido un acumulado de deudas con las tarjetas. Quiso reunificar pero el banco no le daba crédito para ello. El expediente del del exonerado ha quedado resuelto en apenas un año. Ahora puede vivir libre de deudas gracias a la Ley de Segunda Oportunidad.

España fue uno de los países más tardíos en incorporar a su legislación esta herramienta legal. Un año antes, la Comisión Europea recomendó a nuestro país la entrada en vigor de esa legislación. En la actualidad, se tiene uno de los sistemas de segunda oportunidad más liberales que existen en Europa.

Pese a que muchos particulares y autónomos todavía desconocen la existencia de este mecanismo legal, la realidad es que ya se viene aplicando en todas las partes del país. De hecho, más de 16.000 personas han iniciado el proceso con Repara tu Deuda para hacer posible esta segunda oportunidad.

Desde que se puso en marcha en el mismo año 2015, el despacho ha conseguido la exoneración de más de 60 millones de euros a sus clientes, lo que le sitúa como líder en este mercado de cancelación de deuda de particulares. Esto ha cambiado la vida de muchas personas que se encontraban en situaciones estresantes por deudas que le iban a perseguir toda la vida, y que no iban a poder saldar pese a tener nuevos trabajos. Entre los exonerados, se encontraban perfiles muy variados como, por ejemplo, personas que avalaron a familiares, otros que comenzaron nuevos negocios y que no lograron los resultados deseados, o particulares que perdieron su trabajo y estuvieron tiempo buscando para encontrar uno nuevo.

Esta legislación ampara a particulares y autónomos que, con estas sentencias, pueden quedar exonerados de sus deudas. Para que esto sea posible, deben cumplir con una serie de requisitos previos. Entre ellos, tienen que haber actuado de buena fe, han debido procurar un acuerdo antes de acudir a los juzgados, no pueden haber cometido ningún delito socioeconómico en un periodo de diez años, y la cantidad de la deuda no puede ser superior a 5 millones de euros.

