Tomás Elías González Benítez: "El Barça no puede competir con el Real Madrid porque ahora juega por la clasificación de Champions"

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 08:15 h (CET) El equipo de Xavi se sitúa octavo, diciendo adiós a la Liga y luchando por jugar la Champions de la próxima temporada



VENEZUELA - El nuevo informe, redactado por el periodista venezolano Tomás Elías González Benítez, recopila los datos de la crisis más dura, vivida por el FC Barcelona, en las últimas décadas. El buen inicio de Xavi Hernández, con las victorias ante Espanyol y Villarreal, ya se han olvidado después de los empates en Liga y la eliminación de la Champions.

Osasuna: el último ridículo

La realidad ha salpicado a Xavi Hernández en el Barcelona. Después de las victorias ante Espanyol y Villarreal, y el empate contra el Benfica, ahora son tres partidos sin victoria para el Barça. Ahora mismo, el catalán ha firmado el peor arranque de un técnico en el FC Barcelona, desde 1987. El domingo el equipo cedió, en dos ocasiones, la ventaja contra Osasuna para finalizar con un empate 2-2.

El vestuario seguía pensando en la eliminación de la Champions, el varapalo de la Europa League y el octavo puesto en la clasificación de la Liga. “No importa competir con el Real Madrid por el título, el Barça ahora está enfrascado en una batalla para estar entre los cuatro primeros y clasificarse para la Liga de Campeones la próxima temporada”, añade el periodista deportivo, Tomás Elías González Benítez.

Hay algunos aspectos positivos en la forma de los jugadores jóvenes que están saliendo, aunque incluso eso es un problema para Xavi Hernández. “Es difícil de digerir que el equipo se haya convertido tan dependiente de los adolescentes”, declaró el técnico del FC Barcelona.

Nico González y Abde Ezzalzouli marcaron sus primeros goles ante el Osasuna, y Gavi volvió a impresionar. “Un viaje a Arabia Saudí para disputar la Copa Diego Maradona, el martes, contra Boca Juniors tampoco es la preparación que necesitan para el partido del sábado en casa ante el Eibar”, apunta Tomás Elías González Benítez.

La eliminación de la Champions League

Las consecuencias de la vergonzosa salida del Barcelona de la Liga de Campeones el miércoles por la noche han continuado. Tomás Elías González Benítez confirma que las figuras más importantes del club se reunieron al día siguiente para analizar el rumbo del club. El Barça fue expulsado de la fase de grupos de la competición tras una derrota por 3-0 en el Bayern de Múnich, lo que significa que jugará en la Europa League por primera vez desde 2003.

Y según diferentes fuentes, el entrenador Xavi y el presidente del club, Joan Laporta, se reunieron en la base de entrenamiento de la Ciutat Esportiva Joan Gamper del club para discutir cómo cambiar el futuro del FC Barcelona. También asistieron el vicepresidente deportivo Rafael Yuste, el director deportivo Mateu Alemany, el consejero delegado Ferran Reverter y el director del área internacional Jordi Cruyff.

Ferrán Torres, principal objetivo

A pesar de su abrumadora deuda, Laporta se comprometió a mejorar el equipo en el mercado de fichajes de enero y afirmó que "dejaría su piel para ofrecer", así como trasladar a los jugadores considerados excedentes a requisitos de grandes salarios.

“Aunque Ferrán Torres es un deseo, el Manchester City es poco alcanzable para el FC Barcelona”, indica Tomás Elías González Benítez. Sin embargo, tal como están las cosas, el club todavía está fuera de los límites de gasto de la liga española.

A pesar de que el jugador parece interesado y de que sus representantes pueden haber comenzado las negociaciones, el City tendrá que ser extremadamente generoso para que suceda.Torres tiene un contrato hasta 2025. El Manchester City pagó una tarifa inicial de alrededor de £ 21,4 millones por él, pero desde entonces se ha establecido como primera opción en la selección española de Luis Enrique.

"Está claro que el conjunto del Camp Nou busca desesperadamente volver a la cima del fútbol europeo", finaliza Tomás Elías González Benítez.

