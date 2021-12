Grupo Italfarmaco lanza en España una novedad terapéutica para el tratamiento de los síntomas del vértigo

Grupo Italfarmaco, compañía multinacional farmacéutica italiana, ha anunciado en España el lanzamiento de Dizinel® (cinarizina 20 mg / dimenhidrinato 40 mg), medicamento indicado para el tratamiento de los síntomas del vértigo de origen diverso en adultos. La prevalencia del vértigo en España se estima que puede llegar a alcanzar el 7% en la población general, viéndose aumentada su incidencia con la edad. La Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEORL) apunta que el 80% de la población ha sufrido algún episodio de vértigo en su vida. Dizinel® presenta un mecanismo de doble acción central y periférico, ofreciendo un rápido control de los síntomas del vértigo y síntomas asociados como las náuseas y los vómitos.





Según la literatura publicada, el 86,7% de los pacientes consideraron el tratamiento eficaz en la primera semana, facilitando que puedan volver a hacer frente a sus actividades diarias con normalidad.





Carlos Asensio, Otorrino y jefe de servicio en el Hospital de Talavera de la Reina apunta que “El vértigo es una causa común de consulta en AP, Urgencias y Otorrinolaringología. Es un trastorno muy incapacitante que puede estar asociado a una amplia gama de trastornos subyacentes, siendo su diagnóstico y tratamiento un particular desafío. La principal ventaja de Dizinel® es que está compuesto por cinarizina y dimenhidrinato a dosis bajas por lo que ofrece un buen perfil de seguridad y tolerabilidad para los pacientes, incluidas las personas de edad avanzada”. En palabras de Álvaro Acebrón, director general de Grupo Italfarmaco en España, “Nos complace anunciar que los pacientes que sufren vértigo en España pueden beneficiarse de este nuevo medicamento en nuestro país.





Este tratamiento es una opción ampliamente utilizada en centro-Europa considerándose en algunos países primera opción terapéutica en pacientes con vértigo. Su comercialización en España supone un avance terapéutico para los pacientes que padecen síntomas de vértigo dado que actualmente es la única combinación disponible que permite abordar los síntomas del vértigo actuando tanto a nivel periférico como a nivel central”. Con este lanzamiento, Grupo Italfarmaco sigue ampliando su vademécum en España, consolida su presencia en el área de la otorrinolaringología y refuerza su compromiso por contribuir al progreso en el ámbito de la salud y mejorar la calidad de vida de los pacientes.





Acerca de Grupo Italfarmaco

Grupo Italfarmaco es una compañía farmacéutica internacional, con presencia en más de 30 países, que opera en España desde 1991. En la actualidad es una de las 20 compañías farmacéuticas más importantes de nuestro país y emplea a más de 800 personas. Italfarmaco desarrolla su actividad principal en la comercialización de medicamentos, nutracéuticos y productos sanitarios en diferentes áreas terapéuticas entre las que destacan Ginecología, Respiratorio, Reumatología, Traumatología, Neurología, Dermatología, Pediatría, Psiquiatría y Otorrinolaringología. Una gran parte de su vademécum es resultado de la I+D propia, que además se realiza en gran parte en España. Este grupo farmacéutico tiene en España una de sus plantas industriales más importantes donde fabrica medicamentos para el resto de la corporación a nivel internacional y para más de 30 compañías farmacéuticas diferentes de Europa y resto del mundo.





