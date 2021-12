La comprobación del scoring de inquilinos de la mano de Nester

Antes de concretar un alquiler, el dueño del inmueble suele verificar la solvencia del inquilino a través de una funcionalidad llamada scoring inquilinos.

De este modo, el propietario puede comprobar algunos datos importantes acerca del inquilino como, por ejemplo, su estado de solvencia en el pasado, nivel de ingresos, deudas pendientes, etc.

El proceso para determinar el scoring puede llegar a ser tedioso o incluso requerir mucho tiempo. Sin embargo, con el software de gestión inmobiliaria de Nester el proceso se reduce solo a unos pocos clics. Además, el sistema ofrece al propietario mayor seguridad a la hora de aceptar a un arrendatario y hace que el proceso sea más rápido tanto para el propietario como para el inquilino.

¿En qué consiste el scoring de inquilinos? En España, muchos de los propietarios de inmuebles suelen tener problemas con los inquilinos por no hacer una comprobación del scoring de los mismos antes de ofrecerles el alquiler. Este se establece como un inconveniente muy común debido a que muchos no saben o no se toman el tiempo suficiente para verificar el perfil de los arrendatarios.

El scoring es un proceso que se basa en recopilar la información relevante acerca de un inquilino, el cual permite determinar el perfil de este y así asegurarse de que es una persona fiable y con pocas probabilidades de dejar de pagar las cuotas de alquiler.

Esta es una información que sirve de garantía para el propietario y que termina ahorrándole muchos problemas en el futuro. Cuantas más variables se consideren en el scoring o más información se valore, el resultado será más preciso y se podrá predecir mejor la solvencia de pagos.

Nester, el software de gestión de alquileres con scoring incluido La firma Nester ha desarrollado un software de gestión inmobiliaria que se ha convertido en toda una revolución de los alquileres. La empresa ha hecho uso de la última tecnología para incorporar en su sistema todos los aspectos importantes para facilitar una gestión inmobiliaria completa y precisa tanto a profesionales de la gestión inmobiliaria como a propietarios e inquilinos.

El software incorpora, entre otras cosas, un sistema avanzado de verificación de scoring de inquilinos que, mediante el uso de Big Data e Inteligencia Artificial verifica y filtra todas las solicitudes hechas en los portales inmobiliarios por parte de inquilinos interesados para que el cliente pueda centrarse en las personas que tienen el mejor perfil para alquilar la casa. Con esta información, el propietario ahorra tiempo y previene las dificultades que pueden presentarse por impagos y el inquilino puede verificar su perfil con tan solo dos clics sin tener que presentar documentación.

Nester ofrece en su página web la posibilidad de registrarse con el correo electrónico para poder acceder gratis a una muestra del programa. De esta manera, los interesados podrán comprobar por sí mismos las ventajas y todas las demás opciones con las que cuenta este completo software.